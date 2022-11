Al seguir la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por ozono para este lunes 14 de noviembre de 2022, dejarán de circular en la Ciudad de México un millón 700 vehículos.



Según datos oficiales, 507 mil corresponden a hologramas tipo “0”; 233 mil son hologramas tipo “00”; 696 mil hologramas Tipo 1, y 258 mil hologramas Tipo 2.



Hoy, con la medida establecida por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, habrá restricciones para todos los vehículos holograma de verificación 2; holograma de tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9 así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.



Así como los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6 .



La CAMe también indicó que la restricción es también para las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma “2”.





Y restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.



Así como para los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX.



Los taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.



Mientras tanto, las exenciones son para los vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento y autoa que porten holograma “00” o “0” cualquiera que sea su uso excepto los vehículos con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6.



Las motocicletas están exentas de la Fase.



Defienden medida

Este domingo, la secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles aseguró que la declaración de contingencia se realizó con base en un monitoreo ambiental robusto, pero no significó una prohibición total de salir a la calle, sino una recomendación para que las personas cuiden su salud.



“Los protocolos para declarar contingencia no solamente los revisan los funcionarios públicos, las autoridades, sino especialistas en salud, atmósfera y calidad del aire, lo que permite establecer los niveles en los cuales se decreta contingencia”, subrayó.



Mientras tanto, el director de calidad del aire de la Ciudad de México, Sergio Zirat dijo que el sábado se comenzó a observar la tendencia creciente de concentración y a las 15:00 se se alcanzaron los 155 ppb, lo cual desde 2016 indica la aplicación del Plan de Contingencias Atmosféricas (PCA), por lo cual se decretó la contingencia.



Recordó que desde ese año en los meses de noviembre, se han presentado días con más de 155 ppb.



"Las condiciones climáticas que se presentan entre marzo y mayo favorecen la formación y acumulación de ozono, siendo los meses que mayor número de contingencias se decretan. Sin embargo, ello no impide que en otros meses se puedan alcanzar valores de ozono que obliguen a aplicar contingencia", destacó.

Lee también: Baja 75% aseguramiento de narcolaboratorios

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día

rdmd