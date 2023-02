Congreso CDMX realiza foro para analizar problemáticas en unidades habitacionales

El Congreso de la Ciudad de México realizó un foro para analizar diversas problemáticas que existen en las unidades habitacionales.

En la mesa participaron, entre otros, diputados, representantes vecinales de condominios, así como Claudia Galaviz, procuradora Social de la Ciudad de México (Prosoc), y Adylene Bueno, analista de ONU -Hábitat.

La procuradora social indicó que actualmente existen más de 12 mil unidades y conjuntos habitacionales y que cerca del 70% están sin protocolizar, lo que genera morosidad, invasión de áreas comunes, así como falta de autoridad, organización y representación legal.

Por lo anterior, dijo, es necesario que los poderes Ejecutivo y Legislativo coadyuven para dotar a la Prosoc de mayores atribuciones, que le permita una mejor protección de los derechos de la ciudadanía.

“Es inaplazable, hay que dotarla de mayores atribuciones y facultades para resolver de fondo los miles de conflictos vecinales y evitar el deterioro progresivo de las unidades habitacionales”, abundó.

En este sentido, el diputado local de Morena Jeancarlo Lozano recordó que que ya hay una iniciativa para crear la Ley de Condominios, misma que se analiza en la Comisión de Vivienda, en donde se plantea darle más facultades a la Prosoc para que autorice la construcción de edificios e impida que se violen los usos de suelo con la construcción de pisos no autorizados.

“Estamos hablando de esas grandes desarrolladoras que nada más son voraces, lo que tienen son dientes, no les interesa desplazar vecinos, no les interesa que no haya agua, no les interesa llegar a construir y que acaben con la poca agua qué hay para la colonia, estamos hablando de ellos, ellos tendrán que pagar o tendrán que generar esta plusvalía al Gobierno de la Ciudad”, dijo Janecarlo Lozano.

El legislador aseguró que esta nueva ley tiene como objetivo solucionar conflictos vecinales al interior de una unidad habitacional, pues la mayoría de las veces las autoridades de las alcaldías no pueden ingresar a los predios porque son privados.

Por ejemplo, en el artículo 8 inciso X, el dictamen de ley reconoce a una Asamblea General de vecinos que estarán involucrados en la ampliación, reducción o destino de áreas y bienes de uso común al interior de un condominio, mismos que se trabajarán de la mano con las autoridades del Gobierno de la Ciudad.

La anlita de Analista de ONU-Hábitat, resaltó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el paradigma de “vivienda adecuada” es el primer paso para acceder al resto de los derechos humanos en favor de la sociedad, y detalló las características de la vivienda digna, entre las cuales destacan la seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad y una adecuada ubicación.