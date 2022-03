Confían taxistas de CDMX en que baje corrupción en multas

“Ojalá se acabe la corrupción porque los policías de tránsito no te dejan por menos de mil pesos”, expuso Augurio López, taxista capitalino, quien consideró que el anuncio de las autoridades locales para reducir de 77 a 36 las causales para remitir vehículos al corralón benefician al trabajo que realizan.

En un recorrido por inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), donde se ubica uno de los módulos que era de los de mayor afluencia de automovilistas que acuden a pagar sus infracciones, se consultó a taxistas. Refirieron que debe haber corresponsabilidad por parte de los conductores.

“Los de tránsito muchas veces abusan, [billetes] de 50 ya no son, pero 500 pesos o más depende el tipo de infracción; por ejemplo, se da uno la vuelta por donde va el Metrobús y no te dejan por menos de mil o mil 500 pesos para que a uno no lo lleven al corralón, pero también hay otras cosas, porque nosotros como taxistas abusamos”, reconoció Augurio.

Sobre las multas que entrarán en vigor a partir del 4 de abril con descuentos de 90% y 50%, dijeron que beneficia a todos los taxistas, pues generalmente las sanciones que reciben son menores.

Dicho descuento aplica excepto en las infracciones captadas por medio del programa Fotocívicas, cámaras de carriles confinados y cámaras de autobuses en carriles confinados.

“Si uno comete la infracción la tenemos que pagar, pero el problema es que a veces los de tránsito tienen que cubrir con un número determinado de infracciones, por lo que nada les cuesta tomar [números] de las placas”, comentó Augurio.

En este módulo, donde era común ver filas de personas formadas para pagar sus infracciones, ahora se esfumaron, pues de acuerdo con los trabajadores, se puede realizar desde la plataforma Llave CDMX.

El Programa de Reingeniería de Tránsito incluye aumento de elementos para levantar infracciones equipados con cámara; se dejan atrás las multas de papel. Se pueden pagar de manera electrónica, con lo que se busca acabar con malas prácticas.

“Que se acabe la corrupción (…) depende de cómo actúe ese número determinado de policías que podrán levantar las infracciones”, expuso otra de las personas consultadas.