Confían avanzar contra la tauromaquia

La sentencia de un juez federal que prohíbe la tauromaquia en la Plaza México ayudará a que los diputados locales venzan el miedo de aprobar la prohibición de las corridas de toros en toda la Ciudad de México, consideró el presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso capitalino, Jesús Sesma, quien confió en que con la asistencia de cinco diputados hoy se pueda aprobar el dictamen para prohibir la tauromaquia en toda la ciudad y ya no únicamente en el llamado “Coso de Insurgentes”.

“Esto nos puede ayudar a entender a los diputados hacia dónde vamos. Por supuesto que va a haber fuerzas empresariales y de oposición a lo que nosotros queremos como sociedad, pero estoy convencido que esta sentencia nos va a ayudar.

“Nos ayuda a no tener miedo porque obviamente hay muchos diputados que lo tenían a votar por lo que representa esta tradición, pero yo siempre he estado convencido de que no podemos mantener tradiciones que conlleven maltrato animal”, aseveró.

Indicó que el dictamen que este lunes se pretende aprobar en la comisión prohíbe las corridas de toros, y que ya ha hablado con algunos legisladores que integran este grupo de trabajo, como Ana Villagrán, Federico Döring y Gabriela Quiroga, mismos que ya le confirmaron su asistencia.

Asimismo, confió en que los legisladores de Morena asistan, pues ya existe un extrañamiento y un comunicado de la Mesa Directiva para que se conecten a esta discusión.

“Tenemos un gran porcentaje de probabilidad de que se pueda dictaminar [hoy], no quiero decirte cómo siento la votación: si va Tania Larios, yo te podría asegurar que se va a votar a favor de la prohibición de los toros, con ella podríamos tener los votos necesarios para que pase [cinco], independientemente de que la última palabra la tendrá el pleno”, detalló.

En este sentido, la diputada Ana Villagrán, quien es secretaria de la comisión, apuntó que esta decisión de un juez federal los obliga a redoblar sus esfuerzos para que esta prohibición a la tauromaquia quede estipulada en la ley.

Recordó que en diciembre este dictamen ya se había aprobado en la comisión, pero no se tuvo el valor para enviarlo a la Mesa Directiva para su aprobación en pleno, después el presidente de la comisión lo retuvo y al final la mesa lo devolvió a comisiones.

“Creo que si un juez logró hacerlo, yo le pediría a mis compañeras y compañeros diputados que seamos valientes y que avancemos para la votación de este dictamen y, sobre todo, como secretaria de la comisión, le pediría al presidente Jesús Sesma que dialogue con todas las fuerzas parlamentarias”, comentó.