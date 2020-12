Con sus nacimientos, los Arteaga buscan concientizar sobre uso del cubrebocas

Nezahualcóyotl, Méx.- Desde hace más de tres décadas, la familia Arteaga elabora nacimientos navideños para comercializarlos en varias entidades del país.

Durante todo el año, en este taller ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, se trabaja para crear las figuras que inmortalizan el nacimiento de Jesús, considerado el momento crucial de la festividad cristiana del 24 de diciembre.

“Nosotros distribuimos a mercados como Sonora, Jamaica a otros estados como Chiapas, Puebla, Toluca, Guadalajara”, dijo Nicole Arteaga, una de las integrantes de la familia de artesanos.

Más de cinco mil nacimientos fueron elaborados para este 2020, que será recordado por la contingencia sanitaria de Covid-19. Una pandemia que formará parte de una producción coleccionable de nacimientos, cuyas figuras portarán cubreboca, con lo que se busca concientizar a la población sobre su uso y las medidas que deben mantenerse para evitar la propagación del virus SARS Cov-2.

“Frente a este hecho histórico estamos pensando en lanzar este nacimiento de edición especial. La intención es invitar a todas las personas a que sigan utilizando el cubrebocas par poder salir pronto de esta situación”, dijo Nicole Arteaga.

Con la producción y venta de estas piezas artesanales la familia Arteaga también mantiene activas fuentes laborales durante esta contingencia generada por el coronavirus.

Los artesanos ofrecen sus productos directamente a través de su páginas de Facebook “Artesanías Miguel “ o en la Feria de Tlaquepaque que se realiza en las inmediaciones de la estación del Metro Velódromo en la Ciudad de México.

Tradición que se hereda

Miguel Ángel González Mesillas pertenece a la cuarta generación familiar dedicada a la elaboración de esas piezas artesanales.

“Yo aprendí con mi papá, que se llama Adrián Luis González, quien me enseñó a trabajar desde niño, desde muy pequeño yo siempre estuve ahí en el taller con mi papá.

“Saliendo de la primaria me iba al taller porque le ayudaba a pintar y a hacer adornos para los árboles; en ese tiempo entregaba mucho para el extranjero, para Alemania, para Estados Unidos, para muchos países”, contó el artesano originario de Metepec.

A muy temprana edad, González Mesillas dio muestra de su talento y gusto por la creación de artesanías, utilizando diversas técnicas e innovando con cada pieza terminada y muestra de ello son los premios con los que ya cuenta en su haber.

“Empecé a ganar concursos desde que era yo pequeño; gané varios concursos, por ese motivo me dieron el Premio Nacional de la Juventud en Los Pinos, Miguel de la Madrid, en 1986, fui Premio Nacional de Cerámica, también a nivel nacional, en Metepec. He ganado primeros lugares, en Tlaquepaque, aquí en el Estado de México y en Metepec principalmente, que es donde más he concursado”, recordó.

Los nacimientos forman parte de su variado catálogo de figuras que crea en su taller familiar.

“Trabajamos varias técnicas, me gusta experimentar un poco, no me dedico mucho al vidriado, pero sí hago un poco de esmalte sin plomo, sí lo he trabajado, he hecho algunas piezas para concurso o para experimentar esa técnica.

“Me gusta experimentar con el barro bruñido también, porque es una técnica ancestral, se pule con una piedra y se le saca el brillo, o sea son piezas con una técnica muy bonita. Me gusta hacer figuras en miniatura y pues las tradicionales que es el barro natural y el barro policromado”, relató.

Los productos de Miguel Ángel González y muchos más se pueden adquirir en la Tienda Casart ubicada en Paseo Tollocan #700, Col. Ipiem, Toluca, Estado de México, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas, sábados y domingos de 10:00 a 15:00 horas, o compras al teléfono 722-270-9600, ext. 145, o enviando un mensaje de WhatsApp al 722-148-6220.