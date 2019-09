Con bloqueos exigen suministro de agua en Iztacalco

[email protected]

Debido a que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) no les da respuestas satisfactorias para establecer cuándo regularizará el abasto, vecinos del Campamento 2 de Octubre desde temprana hora del lunes decidieron bloquear Canal de Apatlaco y calzada de La Viga, en Iztacalco.

Ante ello, el alcalde, Armando Quintero Martínez, informó que para aminorar los estragos de esta sequía, que se recrudeció hace una semana, dispuso de tres pipas —dos con capacidad de 20 mil litros y otra de 10 mil— para distribuir el líquido a escuelas, mercados y vecinos que lo soliciten, aunque reconoció que ha sido insuficiente por la gran demanda.

Sin embargo, pidió al Sacmex responder a las protestas vecinales, cuyo bloqueo inició a las 6:00 horas y concluyó a las 14:00 horas.

Los manifestantes amenazaron con bloquear de nuevo esas vialidades y otras en caso de que persista el problema, que lleva ya más de dos meses.

Los inconformes aseguraron que desde hace dos meses bajó la presión de salida de agua, aunque desde el lunes pasado en definitiva dejó de llegar, por lo que pidieron una explicación a la alcaldía, donde les informaron que lo vieran con el Sacmex, dado que ellos son ajenos a este servicio.

Pero al no encontrar respuesta, se pusieron de acuerdo el pasado fin de semana para bloquear esas dos avenidas, debido a que la falta de agua les ha afectado en gran medida en sus actividades cotidianas y sobre todo en su economía, pues contratan el servicio de pipas particulares.

Con cartulinas en mano, externaron su demanda a lo largo de Canal de Apatlaco, en la que, además, colocaron cintas y bloques naranjas para evitar que los vehículos avanzaran.

Exigieron la presencia de autoridades de la alcaldía Iztacalco y del Gobierno central, a fin de establecer una mesa de diálogo, pues el personal del Sacmex que intentó disuadirlos para que suspendieran el bloqueo, no les garantizó solución a su demanda de agua.

Ante ello, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un operativo especial, para realizar cortes viales, dado que los manifestantes también bloquearon el Eje 5 Sur, por lo que los vehículos fueron desviados a calles alternas que por momentos resultaron insuficientes para contener los autos.

“Tenemos casi tres semanas que no nos llega el agua. Primero comenzó a llegar muy poquito el líquido, pero la semana pasada ya no llegó ni una gota. Todos tenemos necesidades, pero parece que eso no lo quiere entender la autoridad capitalina”, denunció Guillermina Valencia, vecina del Campamento 2 de Octubre.

La inconforme acusó que una cuadrilla de trabajadores del Sacmex el domingo pasado acudió a la zona para atender la emergencia; sin embargo, hasta el momento persiste el problema de escasez, “pues los trabajadores argumentaron que trataría de purgar las tuberías y ubicar la falla, pero no lo lograron y seguimos sin agua”, comentó.