Comerciantes protestan contra supuestos abusos de autoridades en Ixtapaluca

Ixtapaluca.- Cientos de comerciantes adheridos a la Unión Libertad realizaron una marcha por calles del municipio y llegaron a la explanada principal para exigir a las autoridades que cesen los supuestos abusos policiales y de funcionarios locales contra ellos.



“Nosotros queremos dejar como tianguistas limpias las vías que utilizamos y el gobierno nos solicita un pago mensual de 55 mil a 60 mil pesos para poder llevarse la basura.



Nosotros al no poder tener dinero para pagar ese costo, traemos recolectores que son parte de la Confederación y que nos ayudan y el gobierno al detectar eso los sube a galeras, los mete a galeras, se los llevan, los golpean y nos ponen multas excesivas”., denunció Estefany Galicia, una de las inconformes.



Los manifestantes se reunieron sobre la carretera federal México Cuautla, en el territorio de Chalco y de ahí partieron hacia el inmueble de gobierno ixtapaluquense por esa misma vía.



Al llegar a la alcaldía realizaron un mitin para pedir que la alcaldesa priista Maricela Serrano Hernández los atendiera.



“El director de seguridad, el ciudadano Leonel Labastida nos amedrenta, nos hostiga, nos manda a la seguridad y a sus policías en turno a amenazarlos a decirnos que si no nos vamos, nos va a ir mal. Nosotros ya nos cansamos de eso, tenemos miedo”, contó Estefany Galicia.



El gobierno local informó que la mayoría de los que protestaron no son residentes del municipio y que provenían de otros lugares.



Autoridades del ayuntamiento recibieron a una comisión de los inconformes y acordaron iniciar mesas de trabajo para que logren obtener el reconocimiento como comerciantes que laboran en el municipio.



Además, los funcionarios que los atendieron les dijeron que se suspenderá el cobro por servicio de recolección de basura.





