Clausuran restaurante La Polar por asesinato de un cliente

Antonio Monroy, de 59 años de edad, acudió la noche del domingo al restaurante La Polar, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, y horas después perdió la vida. Su acompañante, Adriana, denunció en una transmisión en vivo en redes sociales que era golpeado por los meseros, y según las primeras declaraciones, fue porque se negó a pagar la cantidad de propina que le exigieron los meseros.

Consta en la carpeta de investigación FICUH/CUH-2/UI-2C/D/00047/01-2023, que presuntamente uno de los meseros —a quien una de las testigos y acompañante de la víctima identificó como Pedro—, ya los conocía y tenían “problemas”. Ambos llegaron a cenar y los trataron mal, pero no le dieron importancia.

Sin embargo, al momento de pagar el monto que no superaba mil pesos, los meseros le exigieron pagar eso y poco más de 50% del consumo total de propina. La narrativa es que la víctima se negó argumentando un mal servicio y maltrato, y fue entonces que la riña empezó.

Parte de la golpiza fue captada y transmitida en vivo a través de Facebook por la acompañante de Antonio.

En videos que circulan en redes sociales, cuyas imágenes son de una cámara de seguridad del mismo establecimiento, se observa que en la parte trasera del negocio, un grupo de trabajadores y una persona con chaleco que dice “Policía” cargan y sacan el cuerpo de un hombre que se presume es Antonio, el cual está inerte, a la vía pública.

En las imágenes hay un hombre que los lidera y da instrucciones para sacarlo del lugar, mientras una decena de personas sube y baja escaleras sin que pongan atención en lo que ocurre.

El informe de la policía capitalina, dependencia que llegó a auxiliar a las víctimas y detuvo a uno de los responsables, detalla que el cuerpo, encontrado en la vía pública, tenía “golpes múltiples” en diversas partes del cuerpo y rostro, incluso que alcanzaron a solicitar ayuda de una ambulancia, por lo que Antonio fue llevado a un hospital a recibir atención médica especializada, donde minutos más tarde murió por un paro respiratorio.

Por el homicidio de Antonio Monroy, la policía capitalina reportó la detención de Román Ignacio Torres Ramírez, empleado del lugar y quien, a decir de testigos, alentaba a otros meseros a golpear a la víctima.

De manera paralela, la fiscalía capitalina analiza la posibilidad de detener a por lo menos otros 10 empleados y meseros del lugar, desde quienes lo golpearon hasta quienes ayudaron a sacarlo a la calle.

Por la noche, la FGJ informó que investiga el caso como homicidio doloso. “De acuerdo con la denuncia, el agraviado, una mujer y otros hombres se encontraban al interior del local cuando personal del establecimiento le exigió el pago de la cuenta y varios individuos posiblemente agredieron al occiso”, expuso.

La alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos de clausura en el restaurante La Polar, en donde este domingo fue asesinado un hombre. Personal acudió a este lugar para colocar los letreros de suspensión de actividades.

En un video en sus redes sociales, la alcaldesa Sandra Cuevas adelantó esta clausura.

“Me voy a encargar jurídicamente de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas. Ahorita ya está cerrado y le vamos a dar continuidad, porque este lugar, que se abrió hace muchos años y que era visitado por miles de personas, causó una tragedia. No lo voy a permitir y voy a actuar jurídicamente para que este lugar no vuelva a abrir sus puertas”, dijo.

La edil indicó que está en contacto con la familia de la víctima para brindarles apoyo. En este sentido, mandó un mensaje a todos los restauranteros y empresarios de la alcaldía, y les recordó que les ha facilitado trámites y ha tenido un trato institucional, “sin embargo, hoy quiero decirles que nuestra obligación es cuidar a la gente, a los clientes, y es claro que no lo están haciendo”.

En un mensaje, el restaurante La Polar manifestó su preocupación y se comprometió a colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.