La denuncia penal presentada contra el expresidente Enrique Peña Nieto, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es un claro ejemplo de que ya no hay impunidad, consideró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En entrevista, precisó que este caso que dio a conocer Pablo Gómez, titular de la UIF, es muestra también de que este tipo de temas ya no se ven en lo oscurito, sino que se hacen de manera transparente.

“Que no hay impunidad, que no se esconden las cosas, que no se ve en lo oscurito, que se hace transparente y que se presenta a la Fiscalía”, expuso.

Asimismo, recordó que con esto se cumple la consulta planteada hace algunos meses por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se preguntó a la ciudadanía si se juzgaba a los exmandatarios.

“No esconder lo que se encontró, sino enviarlo a la Fiscalía General de la República, y si ustedes recuerdan, también hubo una consulta pública que el propio presidente planteó al Instituto Nacional Electoral que se llevó a cabo y en donde hubo una participación muy importante, con una decisión por parte de la ciudadanía de que sí se podía juzgar a los expresidentes, y quien tiene que decidir es la FGR de esto que se encontró”, puntualizó Sheinbaum.

Unidad de Inteligencia Financiera presenta denuncia contra el expresidente Peña Nieto

Pablo Gómez informó que presentó ante la FGR una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El funcionario dijo que la investigación comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021, cuando se tuvo conocimiento de operaciones financieras donde el exmandatario obtuvo beneficios económicos.





