Clara Brugada rechaza que Iztapalapa encabece lista de alcaldías más inseguras

La alcaldesa en Iztapalapa, Clara Brugada, afirmó que en el tema de seguridad no se pueden comparar peras con manzanas.

Lo anterior, al rechazar que la demarcación que encabeza sea la más insegura por la cantidad de delitos que se cometen.

Durante su comparecencia en el Congreso de la Ciudad de México, detalló que la incidencia delictiva se tiene que medir por la tasa que existe por cada 100 mil habitantes, en donde Iztapalapa ocupa el séptimo lugar, superando en seguridad a Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

De igual forma, destacó que de las 20 colonias más peligrosas de la ciudad, únicamente hay dos de Iztapalapa.

“Iztapalapa está en el séptimo lugar, no es la alcaldía con mayor incidencia, porque algunos comentarios que han hecho aquí, pareciera que Iztapalapa es la alcaldía con mayor incidencia, no es así. Entonces cuando me hablan de Blindaje como un modelo digo: cómo voy a seguir un modelo que está más inseguro de lo que estamos haciendo en Iztapalapa. Estos no son mis números, son números de la Fiscalía”, expuso.

En este sentido, precisó que si en la tasa por cada 100 mil habitantes Iztapalapa fuera el primer lugar, “debería estar yo con mucha vergüenza ante ustedes”.

Sobre la violencia de género afirmó que hay más, porque muchas mujeres ya se atreven a denunciar. Asimismo, señaló que se han hecho más de 170 senderos seguros para mujeres.

rmlgv