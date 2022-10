Ciudad de México "es de derechos, no de derecha": Claudia Sheinbaum

La Ciudad de México "es una ciudad de derechos, no de derecha", dijo la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre los destapes de alcaldes de oposición con pretensiones para la Jefatura de Gobierno rumbo al 2024.

Cabe mencionar que el pasado 6 de junio el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, dijo que es momento de tomar definiciones, por lo que se destapó para ir por el gobierno de la capital.

"Cada quién, cada quién, sin comentarios", dijo Sheinbaum.

A pregunta expresa sobre si considera que la oposición pueda volver a gobernar la capital, Sheinbaum respondió: "No, no, no, esta es una ciudad progresista de derechos, no de derecha", aseguró la mandataria.

