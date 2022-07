Cierran prostíbulo que operaba con mujeres extranjeras en Metepec

Metepec.- Porque no tenían extintores y el ruido de su música era elevado, luego de que la Fiscalía mexiquense ignoró denuncias, este ayuntamiento logró cerrar prostíbulos que operaban con mujeres extranjeras “de todas las nacionalidades” en casas, tanto dentro de un exclusivo fraccionamiento como en una de las colonias con mayor tradición de este “Pueblo Mágico”, afirmó el alcalde Fernando Flores ante la Cumbre Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, en Washington, la cual fue trasmitida en sus redes sociales.



Junto al senador Miguel Ángel Mancera, quien también asistió a la cumbre Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, el alcalde de Metepec, indicó que cuando llegó al gobierno encontró giros negros, que operaban en casas en fraccionamientos de primer nivel, donde el cliente era recibido por una “madam” o “madrota” o “padrotes”.



“Volamos con un dron la casa que tenía alberca, sauna, jacuzzis, con un jardín grande, cuyo propietario era un empresario cuyo principal negocio no era la construcción, era la explotación, la trata”, relató el presidente municipal en el foro internacional.



Así operaba el prostíbulo

En esa casa había mujeres colombianas, venezolanas y mexicanas y prácticamente de todas las nacionalidades, “de verdad de todas las nacionalidades”, reiteró.



“Entrabas a esa casa y por un “pin” tenías derecho a todo lo imaginable. Denuncié, identificamos al propietario y era un empresario de esos intocables, fuimos a la Fiscalía del Estado donde hay una unidad de trata, pero “no nos pelaron”, volvimos a ir y tampoco nos hicieron caso, pensamos que algo estaba raro ¿por qué está pasando esto en Metepec?” .



“Un día me desperté pensando que ese lugar tenía que cerrarse”, por lo que pidió a Protección Civil que realizara una inspección a la casa.



Era una casa que no tenía ni permiso para venta de bebidas alcohólicas, cuando llegó la inspección lo primero que dijeron fue “es una fiesta privada y tenían razón”, ¿pero qué crees? Estamos viendo que hay mujeres extranjeras y aparte no tienen extinguidores.



Además tenía un dj que operaba una tornamesa, cuyo número de decibeles superaba la norma, así es como cerramos el primer lugar.



Después encontramos otro lugar en una de las colonias más tradicionales del municipio, donde llegan muchos migrantes disfrazados, encontramos otra casa entraban niñas, entraban un hombre, otro, y otro, sólo les daban su papel de baño, en este caso decidió ya no ir a la Fiscalía donde nos lo pelaron.



Volvieron hacer un operativo con PC y Bomberos, así es como lograron quitar estos dos lugares que operaban delincuentes con uno de los oficios más antiguos de la humanidad, junto con el de las parteras, jardineros y el de los políticos.





