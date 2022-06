Cercarán ahuehuete para garantizar su adaptación

El ahuehuete que está en proceso de adaptación en la glorieta de la Palma será cercado en un diámetro de seis metros para evitar que las personas se acerquen, indicó la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles. Refirió que no hay condiciones para que acudan a visitarlo y tomarse fotos.

Luego de una revisión al árbol, tras la polémica que ha surgido por si está seco, la funcionaria comentó que “no es la primera vez que plantamos ahuehuetes en la Ciudad de México”, y que los especialistas coincidieron en que en el proceso de adaptación se presentaría un amarillamiento en las hojas y que después perdería algunas, para “renacer el color verde del ahuehuete”.

Dijo que los especialistas señalaron que se está realizando un buen manejo del árbol, se riega bien y tiene buen drenaje en la glorieta, pero recomendaron que las personas no se acerquen en estos primeros meses.

“Conviene no acercarse por el momento en estos primeros meses a la zona donde están las raíces del árbol para que el suelo no se apisone, no se compacte y el agua pueda penetrar bien”.

Aseguró que esto permitirá que el apisonamiento de la tierra no tape la respiración de las raíces y evitar que en los zapatos, los capitalinos no lleven algún patógeno o contaminante que pueda afectar la vida del ahuehuete.

“Permitamos que el ahuehuete se adapte (...) y en pocos meses vamos a tener la posibilidad de acercarnos muchísimo más, ya que esté fuerte”, expuso.

Aseguró que el proceso de adaptación será de tres meses, por lo que será cercado en la zona central, en un diámetro de seis metros, para protegerlo. Colocarán letreros y habrá personal para que explique a la gente que no debe acercarse.

Esto será en tanto se realizan los trabajos en la glorieta, se termine el sistema de riego propio y se coloque el jardín que lo acompañará. Asimismo, estará lista la zona de banqueta por donde los capitalinos podrán caminar.

La secretaria detectó una convocatoria en redes sociales para ir a arrojar compostas que ayuden presuntamente al ahuehuete, por lo que reiteró que “no hay preocupación, está en un proceso de adaptación, sí hay que tener cuidado, no acercarse, digamos, no, es una condición todavía de un árbol plenamente establecido”.

Aseguró que ya se colocaron las cisternas para el sistema de riego y que en mes y medio o dos meses estará lista la glorieta para permitir un acceso cercano.

“No se está muriendo”

El director de Viveros Regionales y quien donó el ahuehuete que se plantó en Paseo de la Reforma, Adrián Cavazos, aseguró que el árbol no se está muriendo debido a que está haciendo su proceso natural de senescencia para el cambio de hojas.

“El árbol no se está muriendo ya que está haciendo su proceso natural de senescencia en sus hojas, el árbol está liberando hormonas y otros químicos para poder liberar sus hojas que son las que están consumiendo o evapotranspirando mucha agua, el árbol se está defendiendo y lo está haciendo de una manera correcta”, informó en un video transmitido en la conferencia encabezada por el secretario de Gobierno, Martí Batres.

Cavazos explicó que tienen comunicación con la Secretaría del Medio Ambiente, y aseguró que se encuentran “satisfechos” con los colores que presentan sus hojas pues algunas partes están verdes, amarillas, y cafés, pero que ese proceso es natural.

El director mostró diversas imágenes de ahuehuetes con tonos similares a los que tiene el árbol plantado en Reforma hace 11 días, el 5 de junio por el Día Mundial del Medio Ambiente.