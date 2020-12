Sheinbaum advierte acciones por suspensión de demolición de edificio en Presa Anzaldo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que ante la suspensión que le otorgó un juez a la empresa que está construyendo en la Presa Anzaldo para evitar su demolición, el gobierno local combatirá legalmente esta resolución, pues desconoce bajo qué circunstancias un juez federal lo otorga.

“Es totalmente irregular, absolutamente irregular porque está totalmente sustentado y no hay argumento suficiente como para haber parado esta demolición y jurídicamente nos vamos a ir y vamos a hacer la denuncia del juez si es necesario, porque está mal hecho ese, esa suspensión”, dijo.

Detalló que los desarrolladores estuvieron buscando a varios funcionarios por todos lados, desde el personal de la Secretaría del Medio Ambiente hasta a su secretario particular.

“Quisieron buscarlo para poder arreglar el tema, pero aquí la ley no se negocia, no se negocia el derecho y no se negocia el derecho de las personas. Entonces, vamos a combatir esa resolución de ese juez y si es necesario hasta el Consejo de la Judicatura Federal vamos a poner la queja”, aseguró.

Asimismo, Sheinbaum Pardo informó que el gobierno capitalino ganó que se levantara la suspensión a la construcción del puente Xochimilco.

“El juez así lo está publicando, nos está pidiendo y además estamos totalmente de acuerdo que haya una comisión del Ramsar, que es la Comisión Internacional de Humedales que tiene su representación en una Comisión de la SEMARNAT y que ellos le den seguimiento a todo el proyecto, lo cual estamos, no solamente de acuerdo, sino nos parece pues muy importante que se haga así”, dijo.

Entre el seguimiento que deberán hacer, es que realmente el humedal que se va a construir ahí sea adecuado, que esté restaurado ambientalmente todo lo que pudo haberse retirado y que tenga todas las conexiones y que se cumpla todo el impacto ambiental que fue establecido.

