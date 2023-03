Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que este viernes se interpondrá una denuncia penal contra Sonora Grill Group luego de que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la CDMX encontró una falsificación de documentos sobre cursos tomados para eliminar la discriminación y racismo.

“Sonora Grill no solamente no reconocen lo que Copred investigó, y dictamina que hay discriminación o racismo, no solamente no lo reconoce, sino que simula hacer exámenes y peor aún falsifica exámenes, eso es penal, tanto la discriminación como el fraude”, comentó.

La denuncia que exhibió los casos de discriminación y racismo

El restaurante se encuentra envuelto en polémica desde el 2 de agosto de 2022 luego de que, a través de redes sociales, se diera a conocer una denuncia anónima donde se expuso un caso de discriminación.

En ese momento se señaló que la sucursal Sonora Grill Prime Masaryk dividía el restaurante en dos secciones, “le llaman Gandi y Mousset. En Gandi sientan a la gente que no es caucásica incluso el director de la marca llamado Juan Manuel Moreira se molesta mucho si sienten a alguien ‘que se ve pobre o da mala imagen al restaurante según él’. En Mousset puras personas caucásicas y el trato es completamente diferente”.

Sonora Grill es señalado por prácticas racistas y de discriminación

La publicación causó molestia en redes sociales, donde los usuarios expresaron su indignación y desaprobación hacia este tipo de conductas. Además, se dieron a conocer más denuncias donde se dieron a conocer casos de acoso laboral, pobres prácticas de higiene en los alimentos y conductas racistas.

Tras las denuncias, el grupo Sonora Grill publicó un comunicado en el que negó rotundamente haber tenido alguna vez dichas prácticas, además de asegurar que trabajan constantemente para generar un ambiente inclusivo para clientes y colaboradores.

Por su parte, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) informó que abrió un expediente por "conductas de racismo".

Lee también Sheinbaum alista denuncia contra Sonora Grill; Copred descubre documentos falsificados

Copred detectó prácticas de segregación y discriminación

Este jueves, tras dicha investigación y luego de hacer las recomendaciones pertinentes, Geraldina González, presidenta de Copred, detalló que recibieron 52 constancias de cursos contra la discriminación, de las cuales 27 no acreditaron el curso, y 5 eran apócrifas.

Además, se determinó que existen prácticas generalizadas de segregación y discriminación racista.

Por lo anterior, se concluyó que Sonora Grill deben realizar diagnóstico interno, capacitación continua, campaña permanente anti racista, un protocolo de servicio igualitario, un sistema de monitoreo para la atención y prevención de la discriminación, informes semanales.

Sonora Grill: de puesto de tacos a restaurante de cortes finos

En respuesta a las medidas anunciadas por el Gobierno de la Ciudad de México, en la cuales se prevén sanciones en su contra, la cadena de restaurantes Sonora Grill señaló que ha cumplido con todos y cada uno de los ordenamiento que regulan las actividades que se realizan.

También rechazó rotundamente permitir, tolerar y/o promover cualquier tipo de prácticas discriminatorias dentro y fuera de sus restaurantes.

Por último, reiteró su disposición para coadyuvar con la autoridad y dijo que no cesará en señalar que los 41 restaurantes de su cadena son lugares de puertas abiertas, tradición y celebración, en donde los amigos, las familias y todas las personas por igual son siempre bienvenidas.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

afcl/cls