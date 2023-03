La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que este viernes se interpondrá una denuncia penal contra Sonora Grill Group, ya que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México encontró una falsificación de documento sobre cursos tomados para eliminar la discriminación y racismo.

“Sonora Grill no solamente no reconocen lo que COPRED investigo, y dictamina que hay discriminación o racismo, no solamente no lo reconoce, sino que simula hacer exámenes y peor aún falsifica exámenes, eso es penal, tanto la discriminación como el fraude”, comentó.

En la CDMX no se tolera la discriminación: Sheinbaum

En conferencia, la mandataria capitalina enfatizó que en la Ciudad de México no se tolera la discriminación, clasismo y homofobia, asimismo señaló que falsificar documentos es un delito penal.

También, Geraldina González, presidenta de Copred, detalló que tras investigar la denuncia de discriminación en el Sonora Grill, ubicado en Mazararyk, y hacer las recomendaciones, recibieron 52 constancias de cursos contra la discriminación, de las cuales 27 no acreditaron el curso, y 5 eran apócrifas.

Copred detecta prácticas generalizadas de segregación y discriminación en el Sonora Grill

En tanto, la titular de COPRED dio lectura a la resolución de la investigación por discriminación en la cadena Sonora Grill, y señaló se determinó que existen prácticas generalizadas de segregación y discriminación racista.

Por lo anterior se determinó que, Sonora Grill deben realizar diagnóstico interno, capacitación continua, campaña permanente anti racista, un protocolo de servicio igualitario, un sistema de monitoreo para la atención y prevención de la discriminación, informes semanales.

"Existen prácticas generalizadas de segregación y discriminación racista por parte de Sonora Grill Grup, en varios de sus establecimientos mercantiles, lo cual atenta contra el derecho a la dignidad de las personas pues se les da un trato como medio para un fin, es decir como un medio para posicionar una marca y sus servicios sustentada en una narrativa racista donde se vende un servicio para determinada apariencia y estatus social", detalló la titular de Copred, Geraldine González de La Vega.

A pregunta expresa si hay sanciones económicas, señaló que la alcaldía de Miguel Hidalgo debe hacer una inspección al establecimiento y con base en eso se podría determinar que incumplen con las medidas de discriminación o no.