Por mantenimiento, 34 colonias de Iztapalapa no tendrán agua el fin de semana

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que el próximo 3,4 y 5 de enero iniciará trabajos de mantenimiento a la infraestructura hidráulica por lo que suspenderá la operación de los pozos de los ramales Tláhuac, Mixquic-Santa Catarina que suministran agua a la Planta de Bombeo La Caldera.

Por lo anterior 411 mil habitantes de 34 colonias de la alcaldía Iztapalapa, a cargo de Clara Brugada Molina, serán afectadas, sin embargo Sacmex realizará acciones de apoyo para el suministro de agua potable.

Proporcionará 20 pipas de las cuales realizarán 4 viajes al día cada una, es decir que serán distribuidos 800 mil litros diarios, es decir un total de 2 millones 400 mil litros de agua potable.

Asimismo la alcaldía proporcionará 140 y otras 200 que rentará con una inversión de unos 14.4 millones de pesos.

Los ciudadanos podrán solicitar a través de redes sociales y al 56543210 las pipas de agua.

Cabe mencionar que los trabajos de mantenimiento que se realizarán el siguiente 3 de enero tendrán una duración de 60 horas. De las 08:00 horas del 3 de enero a las 20:00 del 5 de enero.

"El mantenimiento, en este caso, está enfocado a pozos, accesorios, tuberías del sistema 'La Caldera' permitirá garantizar o darle confiabilidad al suministro de agua del tanque, porque a partir del tanque 'La Caldera' se toma el agua para las colonias que hemos mencionado", dijo el director de Sacmex, Rafael Carmona.

De acuerdo con la alcaldesa Clara Brugada las zonas sin agua serán todas las ubicadas en las direcciones territoriales de Acatitla de Zaragoza, Aztahuacán, que cuentan con suministro diario de agua, y Santa Catarina y Teotongo-Acahualtepec, que reciben agua por tandeo una vez a la semana.

"La mitad de la zona es la Sierra de Santa Catarina, que recibe agua de manera tandeada, que recibe agua cada ocho días o cada 10 días; entonces, estos tres días que no van a tener agua significa que durante 15 días o tres semanas no tendrán agua. Por lo tanto, vamos a hacer una gran tarea de distribución de pipas de agua de manera permanente, no solo son los tres días sino tres semanas hasta que se logre ya garantizar el suministro de agua como debe de ser", detalló.

Cabe destacar que la suspensión del suministro de agua potable impactará en cuatro unidades médicas (dos hospitales y dos clínicas): Ermita-Zaragoza “José María Morelos”; Ampliación Emiliano Zapata; la clínica Miguel de la Madrid y la clínica del DIF Santiago Acahualtepec; además del Centro Penal de Santa Martha Acatitla.