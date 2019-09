Piden a Sheinbaum no obstaculizar declaratoria de la alerta de género en CDMX

Organizaciones sociales y familiares de víctimas de feminicidio hicieron un llamado a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que no obstaculice el proceso de la declaratoria de la alerta de violencia de género en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, indicó que la actual administración local ha presentado diversas acciones y programas para erradicar la violencia de género, pero no han sido apegadas a la realidad.

“Hacemos un llamado a la jefa de Gobierno como ella lo ha hecho a nosotras de que no interfiera el proceso de la declaratoria. La permanencia de la declaratoria de la Alerta de Género en la Ciudad es responsabilidad de la actual administración no de la pasada, por lo que debe dejar que el Gobierno federal la declare”.

Cabe mencionar que el tercer Juzgado en materia administrativa otorgó un amparo para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación, decrete la Alerta de Género en la Ciudad de México.

En tanto Araceli Osorio, mamá de Lesvy, quién fue asesinada en Ciudad Universitaria, argumentó que deben decretar dicha alerta, mientras que el Gobierno capitalino debe aceptar que “no puede seguir siendo omisa la autoridad ante el incremento de la violencia feminicida; se deben respetar la ley y respetar instrumentos internacionales”.

Las integrantes de Justicia Pro Persona; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Católicas por el Derecho a Decidir; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos detallaron que la resolución del juicio de amparo 968/2019-I fue emitida por el Juez José Enrique de Jesús Rodríguez Martínez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

La resolución indica que existió un indebido fundamento y motivación de la resolución en la que se determinó no declarar procedente la alerta de violencia de género; pues no se basa en el dictamen sino en las “acciones relevantes” que, según su consideración, implementó el nuevo gobierno capitalino; al no declararla se contravienen los instrumentos internacionales y obligaciones constitucionales para garantizar los derechos humanos de las mujeres, en específico, el derecho a una vida libre de violencia.

Cabe mencionar que las Conavim tiene un periodo para interponer un recurso de revisión para que un Tribunal Colegiado dé una sentencia definitiva.