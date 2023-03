Los adultos mayores beneficiarios de programas sociales reportaron que para ser atendidos en una sucursal del Banco de Bienestar tardan hasta tres horas.

En la sucursal de Ignacio Ramírez, esquina con avenida Reforma, varios adultos mayores informaron que, ante la espera, ha habido discusiones, gritos en insultos a los trabajadores del banco y otras personas formadas. "Hace rato se pelaron unos porque según alguien se quería meter, hasta se gritaron y todo pero el policía no hizo nada" indicó una de las beneficiarias.

Trabajadores del banco reportaron fallas en los cajeros automáticos, por lo que todos quienes busquen cobrar su pensión de la tercera edad, becas Benito, pensiones por discapacidad y de madres soltera tienen que formarse por horas.

"Intentamos que no se metan a la fila y ya hasta les ponemos un número en sus documentos, para saber como viene el orden", refirieron.

Para varios adultos mayores, es difícil esperar tantas horas, ya que algunos se presentan con bastón, andadera o silla de ruedas. Aparte, el clima no ayuda; desde el frío de la mañana, el calor de las 12 y el fuerte viento y lluvias de la tarde.

Como es el caso de Rosío, de 67 años, que afirmó llevar más de dos horas solo para llegar a la mitad de la fila."La señora me ha hecho el favor de apartar mi lugar en lo que me voy a sentar un rato (...) estar de pie tanto tiempo es muy difícil. Tengo las vértebras desplazadas y con él tiempo se inflaman y me empieza a doler horrible", comentó.

Los trabajadores del banco indicaron que sí se intenta dar prioridad a personas con discapacidad, pero es complicado, ya que varios adultos mayores se enojan si le dan preferencia a alguien más. "Pero desgraciadamente, si te das cuenta, casi todos son tercera edad, o sea todos necesitan prioridad y tratar de ayudar a alguien los molesta" explicó Clara, quien atiende a los que esperan, ayudándolos para tener su documentación en regla.

También han reportado enojo por parte de varias personas de la tercera edad, que empiezan a impacientarse conforme la fila se va haciendo más larga y no avanza, afirmaron.

"Hoy si estuvieron pesadas las personas, de repente te empiezan a decir de cosas (...) y es como de, señor estoy desde las siete aquí, tenga paciencia también" opinó Clara.

También en el Centro Histórico

Las filas largas para acceder a la pensión del bienestar también continúan este miércoles, donde adultos mayores esperan hasta dos horas para poder hacer a ella.

En la sede del Banco del Bienestar, adultos mayores esperan formados para acceder a uno de los cuatro cajeros que están disponibles en la sede del Palacio Postal en el Centro Histórico.

Jaime González afirmó que antes era más sencillo pues podían acudir a cobrar su pensión sin necesidad de formase por apellido, sin embargo “ahora hay que venir el día que te toca o esperarse hasta que sea rezagado”.

Y es que este miércoles, adultos mayores de cualquier letra pudieron acceder a su pago, solo con presentar su credencial del INE.

Margarita Sanchez precisó que espero casi dos horas formada “está avanzando lento, pero lo bueno es qué hay cuatro cajas”, indicó.

Con información de Laura Arana