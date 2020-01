El Presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo, pidió a las autoridades locales implementar acciones conjuntas con el Gobierno Federal para que los capitalinos dejen de ser víctimas de extorsiones telefónicas .

A través de un comunicado, el líder del de PAN pidió al gobierno de la CDMX proteger a los sectores vulnerables de la población, como los adultos mayores, por lo que sugirió invertir en una campaña mediática para informar a la población sobre este delito y fortalecer la cultura de la prevención.

Aunque celebró que existen aplicaciones para teléfonos inteligentes como No + XT (No más extorsiones) que se creó para denunciar casos de extorsión y bloquear números vinculados, explicó que como no ha tenido difusión, no es suficiente para atender esta problemática. “Es una buena propuesta pero necesita difusión para que sea una herramienta efectiva de prevención pero sobre todo de denuncia”, sostuvo.

“En estos casos, la información es vital para no caer en este tipo de fraudes, principalmente entre los adultos mayores, por lo que es imprescindible que a la brevedad, el Gobierno inicie una amplia campaña de difusión”, refirió.

“Estamos conscientes de que es un problema que también corresponde a la Federación, pues es bien conocido por todos que las cárceles son los principales centros de extorsión telefónica a través de sus call centers, pero debe haber una plena coordinación entre las autoridades capitalinas y federales para detener este flagelo”, insistió.

Atayde Rubiolo propuso impulsar espacios de reclusión que permitan la separación de reos y evitar la sobrepoblación en los penales; garantizar el funcionamiento efectivo de bloqueadores de señal de redes telefónicas desde el interior de los reclusorios y aplicar sanciones si se incumpliera esta norma, así como simplificar el procedimiento de denuncia para delitos menores.

“Desde Acción Nacional hemos apoyado todas las medidas planteadas por el Gobierno de la Doctora Sheinbaum en materia de seguridad; ella presume de tener buena colaboración con la Federación, de tener muy buena relación con el Presidente, entonces pues que le ayude y trabajen juntos en beneficio de las y los ciudadanos.”, añadió.

rmlgv