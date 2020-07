PAN CDMX convoca a crear bloque para que no quiten Presupuesto Participativo

El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde Rubiolo, convoca a crear un bloque ciudadano que ponga límite a las intenciones de la jefa de Gobierno y Morena, para evitar la maniobra discrecional o retención de recursos etiquetados de proyectos regionales del Presupuesto Participativo, que significan alrededor de 5 millones de pesos en colonias de mayor población.



“La 4T le sabe a su negocio y vuelve a estimular dudas alrededor de este tipo de ejercicios auténticos y hechos por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). Hoy la intromisión de Claudia Sheinbaum rompe esa sinergia a favor de las comunidades”, sostuvo el panista.



Por ello, propuso que el IECM realice una nueva consulta ciudadana, bajo los parámetros de participación ciudadana, con la utilización de las tecnologías de información, para conocer las versiones vecinales, las personas que votaron y los proyectos que son votados para poder dirigir las causas.



Atayde Rubiolo señaló que tal como está, la propuesta de legislación que respalda abiertamente la jefatura de Gobierno, “tiene misiones claras: Concentrar dinero, desvirtuar prioridades e invertirlo en política”, pues no hay que olvidar que este uno de septiembre propiamente arranca la jornada electoral 2020-2021.



Bajo este contexto, el diputado local del PAN, Federico Döring Casar, como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana, señaló que le apena mucho ser él quien desenmascare a la jefa de Gobierno ante la opinión pública.



“Sus propósitos no son para salvar a la Ciudad de la pandemia del Covid-19, sino para remontar en la popularidad frente a la desventaja que lleva ante sus homólogos de Morena en otras entidades”, afirmó el panista.



Ante esto, anunció que prepara un formato para que los ciudadanos que vean afectados sus intereses comunitarios, puedan presentar amparos ante las áreas jurisdiccionales correspondientes y frenar a Claudia Sheinbaum, en su intento por “abrir la cartera y financiar a sus precandidatos amigos para el 2021”, acusó.



Döring Casar ve un tema político más allá del sanitario, por lo que abogó porque sean los alcaldes quienes se puedan manifestar en esta decisión de quitarles dinero etiquetado para acciones vecinales toda vez que el Presupuesto Participativo no es objeto del ocio público y tiene que ser inmune a tentaciones de pillaje institucional.

lr