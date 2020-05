Neza sugiere esperar más para “nueva normalidad” en zona oriente del Valle de México

Nezahualcóyotl, Méx.- El alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, propondrá que la “nueva normalidad” en la zona oriente del Valle de México sea a partir de julio porque actualmente es la que presenta los mayores contagios del país de Covid-19.



“En el Valle de México, particularmente en la zona oriente, no se pueden todavía reanudar actividades, no se puede pensar que en este momento ya regresemos a la nueva normalidad, sino que tendremos que esperar todavía.

"Incluso esto nos exige a redoblar nuestro esfuerzo para lograr que la gente se mantenga en casa porque los anuncios que se han hecho generan confusión en la población y entonces ha generado que algunos crean que al igual que en otros municipios aquí en Neza también podamos regresar ya a la nueva normalidad”, dijo.



Regresar antes a la normalidad en esa parte del territorio nacional sería muy peligroso porque aumentarían los contagios por Covid-19, advirtió el edil.

“Vamos a tener que insistirle a la población de que en esta zona y en particular en nuestro municipio no estamos en condiciones de normalizar todavía nuestras actividades, que tendremos que esperar un rato más”, comentó.



Hasta el corte del domingo, en la zona oriente del Valle de México se contabilizan 8 mil 918 contagios de coronavirus, la cifra por región más alta del país.



La alcaldía de Iztapalapa encabeza la lista con 2 mil 718 casos positivos, seguido de Gustavo A. Madero con mil 745, Nezahualcóyotl con mil 86, Ecatepec mil 84, Iztacalco 817, Venustiano Carranza 719, Chimalhuacán 415, Los Reyes La Paz 174 y Texcoco 120.



En conferencia de prensa virtual, el edil comentó que mañana se reunirá con los alcaldes capitalinos y mexiquenses de la región para consensuar la propuesta y que sea una determinación colectiva.



“Las decisiones que tomemos deben ser de manera regional, entre todos, de manera común, entre todas estas demarcaciones de tal manera que nos permita que juntos podamos frenar al virus. Si alguno de nosotros que están dentro de la región decide por su cuenta cosas distintas, yo creo que va a afectar a todos los demás, por eso vamos a proponer que sea una decisión de tipo conjunta”, explicó.



Desde hace tres semanas las autoridades locales de la Ciudad de México y Estado de México de la zona oriente del Valle de México crearon una coordinación para enfrentar a la pandemia en esa área de la República mexicana.



Hasta ahora han realizado dos encuentros virtuales y este martes se reunirán por tercera ocasión para desarrollar aciones conjuntas para tratar de reducir el número de contagios de Covid-19 y las defunciones.



El alcalde Juan Hugo de la Rosa mencionó que de acuerdo al programa del gobierno del Estado de México, la reanudación de actividades sería entre la segunda o tercera semana de junio, pero en el caso específico de la zona oriente eso no puede ocurrir porque aún no se ha llegado a la cima de los contagios, eso se prevé que suceda en los próximos días.



Para evitar que la gente abandone el confinamiento, las autoridades locales reforzarán la difusión en las comunidades de que se quede en casa porque está la etapa más riesgosa de contagios.



Los mensajes se centrarán en hacer entender a la gente que la contingencia sanitaria no ha concluido y se harán en todas las plataformas virtuales del gobierno de Nezahualcóyotl, así como en los altavoces de su sistema sísmico, unidades de servicios públicos y patrullas.

