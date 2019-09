Movilidad revela cifras de personas inscritas a padrón de conductores en CDMX

[email protected]

Luego de un mes de que se puso en marcha el registro de operadores de transporte público en la Ciudad de México, sólo 54 mil 104 taxistas se han registrado, mientras que de transporte de ruta y concesionado se inscribieron al padrón 6 mil 178 personas, informó Andrés Lajous Loaeza, titular de la Secretaría de Movilidad.

En el caso de las plataformas digitales de servicio de transporte privado con chofer, enviaron los datos de 157 mil 600 conductores asociados.

Destacó que de ser detenidos por las autoridades correspondientes y no estar registrados en el padrón, podrán ser sancionados de acuerdo a la norma vigente. Las multas podrían ir de entre 6 mil 700 y 8 mil 500 pesos, y en caso de reincidencia la Secretaría de Movilidad iniciará la revocación de concesión para el titular del vehículo.

“No hay una prórroga y hay sanciones para quienes no se hayan registrado, pueden seguirse registrando; el registro no está cerrado, el registro está abierto, estamos invitando a todo el mundo a seguirse registrando”, subrayó.

Serán sancionados por el Instituto de Verificación Administrativa aquellos vehículos que no se encuentren inscritos en la base de datos y sean detectados por el organismo durante operativos coordinados con la Semovi.

“Los lineamientos fueron muy claros y el sistema (es) súper sencillo, cualquiera pueda marcar el 5658-1111 y dar la placa, dar el nombre del conductor, dar el CURP (Clave Única de Registro de Población), no podría ser más sencillo y no hay ningún obstáculo para que no lo hagan”, aseguró.

El registro también se puede llevar a cabo a través de un mensaje de texto con la palabra MiTaxi o MiRuta al 30303, así como en el sitio miunidad.cdmx.gob.mx.

