Masajes y cine para viejitos en Iztapalapa

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, garantizó que en esta demarcación los programas sociales se entregan “sin distinción, los partidos políticos, líderes o funcionarios son ajenos, estos apoyos son universales y sin distinción de ideologías”.

Incluso, a los adultos mayores les adelantó que en 2020 recibirán masajes, clases de acondicionamiento físico, lentes, sillas de ruedas, bastones, medicinas gratuitas y hasta funciones de cine.

Al resto de los iztapalapenses les ofreció continuar con la iluminación de calles y avenidas, videocámaras de vigilancia y botones de pánico, “y todo porque el presupuesto en Iztapalapa se maneja con honestidad”, aseguró.

En el evento, realizado en el deportivo Santa Cruz Meyehualco, Brugada Molina entregó tarjetas de ayuda económica a 4 mil 938 personas de entre 64 y 67 años, con lo que el número de beneficiados por este programa social llegó a casi 22 mil 500 adultos mayores.

“Hemos alcanzado la meta que nos marcamos para 2019, el próximo año incorporaremos a más integrantes hasta alcanzar la cobertura universal, pues este apoyo se otorga sin condicionamiento alguno”, reiteró.

Subrayó la importancia de este apoyo para la gente que llega a esta edad en una situación de vulnerabilidad, derivado de que en su mayoría tuvieron un trabajo informal, por lo que no accedieron a la seguridad social, “y esta ayuda es una pequeña compensación por su trabajo para construir Iztapalapa”, enfatizó.

Brugada Molina aclaró que este beneficio lo obtienen hasta los adultos mayores que tienen una pensión y cobertura de seguridad social, pues los únicos requisitos que deben cumplir es tener entre 64 y 67 años de edad, así como ser habitante de Iztapalapa.

Dejó en claro que además de ser universal, este programa de entrega de ayuda económica se otorga sin condicionamiento.

“Ustedes no le deben su integración a nadie en particular. No se les condiciona y menos con algún asunto político, como en algún momento se pudo haber hecho con otros gobiernos.

“Aquí ningún líder, representante popular o funcionario pueden condicionar este apoyo. Así trabajamos en Iztapalapa”, dijo.

La alcaldesa explicó que en cada una de las 13 direcciones territoriales realizarán pruebas de optometría para entregar lentes.

Además, adelantó que la alcaldía trabaja en la realización de un convenio con la Secretaría de Salud (Ssa) para que los adultos mayores reciban gratis los medicamentos que requieran, como lo establece la Constitución local.