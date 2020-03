Largas filas para comprar alcohol de caña y gel antibacterial en Toluca

Toluca, Méx.- Desde el sábado pasado, tras el anuncio del gobierno federal sobre las medidas para prevenir el contagio del COVID 19, habitantes de Toluca hacen largas filas para comprar alcohol de caña y gel antibacterial en expendios donde tradicionalmente no reportan esta demanda de consumidores, según los encargados.

Los ciudadanos coincidieron en que ante el desabasto de estos productos en las farmacias, optaron por el alcohol de caña, que además “sirve para los reumas y es más puro”.

En el centro de la capital mexiquense, decenas de personas esperan más de una hora para ser atendidos, incluso hay quienes llevan más de tres bidones o prevén comprar hasta 100 litros de alcohol, que “servirá para sanitizar o desinfectar todo, hasta el excusado”, dijo Merlina, una de las interesadas.

“No importa hacer estas filas enormes, porque me dijeron que este alcohol es mejor que el de la farmacia, que ya viene muy rebajado y este sí sirve para limpiar todo”, expresó Gustavo.

Entre los consumidores, algunos señalan que su espera nada tiene que ver con el anuncio sobre la pandemia, pues comprenden que no es necesario comprar alcohol en grandes cantidades, ni gel antibacterial, pero al llegar a la tienda donde habitualmente adquieren “el remedio para mis reumas”, se encontraron con la fila de espera.

“Es que algunos me dijeron que si no venía desde temprano luego ya no alcanzo, porque es mucha la gente que quiere este alcohol, no el otro”, precisó Rosario, una ama de casa que insistió que desde la próxima semana sus hijos requerirán más cuidados, pues permanecerán en casa durante la cuarentena y el alcohol de caña es más útil.

Por su parte uno de los dependientes del negocio, quien pidió reservar su nombre, explicó que están vendiendo galones de 5 litros en 350 pesos y el abasto se agota diariamente a partir de las 12:00 horas desde el viernes pasado.

Añadió que para mantener un control sobre la venta, realizan una lista y solo venden un galón por persona.



Foto: Jorge Alvarado/ EL UNIVERSAL