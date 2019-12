Indagatoria contra Miguel Ángel Vásquez, sin tinte político: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la investigación en contra de Miguel Ángel Vásquez, exsubsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad en la gestión de Miguel Ángel Mancera, no tiene nada que ver con un tema político, sino que se trata de un proceso penal.

“Entiendo que el tema del asunto penal tiene que ver con varias cosas, funciones que hizo que no le correspondían y también algunos otros temas que tienen que ver con recursos en el 2017, principalmente”, comentó.

Explicó que al entrar al gobierno había “muchísimas plazas” que se habían creado desde la Subsecretaría de Capital Humano, pero fueron desaparecidas.

“Más allá de la participación de él o no, si se crearon plazas particulares para pagar favores políticos que se hicieron durante la campaña de 2018 y para que no pesara en el presupuesto 2019, entonces se desaparecieron todas esas plazas.

“Además había sido ilegal su dada de alta, porque no estaban dadas de alta en el ISSSTE; entonces, ya no implicó erogaciones adicionales en 2019. Digamos que se tomaron previsiones para que en 2019 no se incorporaran estos actos que, desde nuestra perspectiva, eran recursos que no estaban justificados”, dijo.

Resaltó que esta investigación es un trabajo de la Contraloría y la Procuraduría local, y será un juez el que tendrá que decidir.

Asimismo, destacó que estos asuntos no se tratan en el gabinete de seguridad, pues es la Contraloría la que se encarga directamente.

“No tiene nada que ver con lo político, hay un acuerdo en el gabinete de seguridad de que estos temas no se traten en el gabinete de seguridad, son temas que tienen que ver directamente con la Contraloría ahora y, a partir del próximo año, con el Sistema Anticorrupción y la Procuraduría, y el trabajo que ellos realizan”, expuso.

Al cuestionarle sobre la creación del partido Sociedad en Movimiento (Somos), que encabeza Miguel Ángel Vásquez, la mandataria local comentó que es su derecho crear partidos políticos y ya será una cuestión del Instituto Electoral si se aprueba o no se aprueba, pero sentenció que el Gobierno de la Ciudad no tolerará la corrupción.

etp