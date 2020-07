En foro virtual, plantean aumentar abastecimiento de agua en CDMX

Independientemente de la crisis ocasionada por el Covid-19, la Ciudad de México tiene como reto en la presente administración: dar agua suficiente y todos los días a los capitalinos, así como aumentar el abastecimiento en dos metros cúbicos por segundo para suspender la operación de 50 pozos y, con ello, evitar mayor afectación por hundimientos.



Así lo manifestó el director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Rafael Carmona, al participar en el foro virtual “La importancia del cuidado del agua frente al Covid-19”, organizado por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México.



Para ello, reveló el funcionario, cuenta con un presupuesto de 24 mil millones de pesos –6 mil millones cada año--, los cuales, “serán insuficientes, si no contamos con el apoyo de la ciudadanía en el cuidado del agua”, así como la participación y aportaciones de la academia ante la problemática hídrica capitalina.



Aclaró Carmona Paredes que el objetivo está basado en cuatro líneas de acción: macromedición y telemetría; mejora en la distribución del agua potable; recuperación y mejora de las fuentes de abastecimiento; y mejora en la calidad del agua.



“La doctora Claudia Sheinbaum nos ha informado que deberemos conservar el monto de 6 mil millones de pesos para los siguientes cuatro años, para poder hacer frente a las acciones. Sin embargo, la atención a los problemas derivados del Covid-19, han hecho que sea necesario una reducción líquida en algunos capítulos que conciernen al presupuesto”, reveló.



Por su parte, la diputada local de Morena, Guadalupe Aguilar Solache, recordó que la inversión en materia hídrica en la Ciudad, estuvo detenida por más de seis décadas, por lo que hasta la fecha existen algunas tuberías de drenaje que datan de la época del porfiriato.



De allí que el presupuesto otorgado a Sacmex es histórico, pero necesario, para iniciar las obras que necesita la capital para erradicar la problemática existente, como el estrés hídrico, la falta de agua en varias zonas, y reducir la cantidad de agua que es extraído de fuentes externas para el abastecimiento, tarea que debe ser compartida por la academia, el Congreso, la ciudadanía y el gobierno”, indicó.



En su calidad de presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, la morenista se refirió al trabajo legislativo que ha desarrollado.



“De manera personal, he presentado cerca de 35 iniciativas y puntos de acuerdo, y trabajo en la nueva Ley del Agua que, además que deberá ser de vanguardia, habrá que incorporarla en nuevas maneras de abastecimiento, como la captación de aguas pluviales, proyecto concretado en las alcaldías Xochimilco e Iztapalapa, donde han resultado beneficiados 10 mil hogares”, enfatizó.



Durante el foro virtual, el diputado local de Morena, Martín Padilla Sánchez, apuntó la importancia en el cuidado del agua, al señalar que la Constitución local menciona el derecho, acceso, disposición y saneamiento del agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico para la vida y la salud.



En su calidad de presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso local, advirtió que, en estos tiempos de pandemia, la falta de agua es un reto mayúsculo para la población y para el gobierno.



Advirtió que en la Ciudad existen zonas, donde la precarización del suministro de agua, ha propiciado la vulnerabilidad de esas regiones.



Informó que la Ciudad tiene una disponibilidad muy baja de agua, con 186 metros cúbicos por habitante, “y de acuerdo con el Coneval, más de 193 mil habitantes de la ciudad no tienen acceso al agua y más de 63 mil no cuentan con drenaje”, sostuvo.



En tanto, el investigador del Instituto “Belisario Domínguez”, del Senado de la República, Itzkuauhtli Zamora Saenz, refirió que el tema del cuidado del agua es importante en estos momentos de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 que tantos estragos está generando en el mundo, en México y en esta capital.



“Desde luego, estas repercusiones tienen matices y aspectos novedosos, pero fundamentalmente señalan problemáticas estructurales del sistema de agua potable y del saneamiento de nuestra ciudad. La pandemia ha reiterado la importancia de garantizar el acceso universal del agua, como un derecho humano indispensable para la salud y la calidad de vida de toda la población”, aseveró.

lr/nv