Empresa de Scooters dice que no pagará contraprestación a SEMOVI en CDMX

Ciudad de México.- La empresa de renta de scooters Lime informó que no pagará la contraprestación requerida por la SEMOVI para obtener su permiso anual argumentando falta de certeza jurídica a lo largo del proceso y que el mecanismo de subasta genera distorsiones en el mercado al anteponer el factor monetario al desarrollo de alternativas sustentables.

La firma indicó que desde que la Secretaría de Movilidad emitió los primeros lineamientos de operación los Sistemas de Transporte individual sustentable (SiTIS) y hasta que dio a conocer el pasado 11 de junio los resultados para obtener un permiso anual, Lime externó públicamente y a través de más de 10 cartas a la autoridad, su inconformidad por la falta de certeza jurídica y claridad en la regulación.

“La subasta fijada como mecanismo de asignación no está sustentada en legislación alguna, y la distribución de unidades a través de un algoritmo no ha sido probada ni validada por alguna instancia independiente a la administración que llevó el proceso. Además, privilegia los beneficios económicos por encima de los beneficios de sustentabilidad y movilidad para los capitalinos, y genera distorsiones en el mercado pues gana quién pueda pagar más, no quien ofrezca el mejor servicio o los mejores patines eléctricos”, señaló Julia Ortiz, Directora de Relaciones con Gobierno de Lime México.

Bajo este escenario, Lime tomó la determinación de no pagar la contraprestación requerida por la SEMOVI, pues además de la falta de certeza que predominó durante todo el proceso, tampoco hay certeza sobre el futuro de la micromovilidad en la Ciudad de México al redefinir constantemente las reglas.

"La subasta no es el mecanismo adecuado para promover una movilidad alternativa y equitativa, genera distorsiones en el mercado y antepone el factor monetario al desarrollo de alternativas sustentables", indicó la representante de Lime.

Señaló que en ningún otro país de los más de 20 en los que Lime tiene operaciones se utilizan mecanismos de esta índole para asignar patines.

Ana Daniela Portillo, Directora General de Lime México, señaló que, tanto en la Ciudad de México como en las principales capitales del mundo ha quedado demostrado, con base en el uso y análisis de data el cual ha sido compartido de manera responsable y transparente con las autoridades respectivas, que los patines eléctricos agilizan la movilidad urbana de manera sustentable, eficiente y respetuosa con el medio ambiente y son una solución.

“Reiteramos que es de nuestro pleno interés continuar operando en el país, conminamos a las autoridades a desbloquear la Ciudad de México bajo esta premisa. Esperaremos la resolución del proceso judicial en curso y seguiremos apostando por cambiar el paradigma de movilidad que hasta ahora privilegia al uso del automóvil”, añadió Portillo.