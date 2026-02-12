La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la instalación del Consejo Económico, Social y Ambiental (Cesa) de la Ciudad de México, en donde afirmó que la capital del país vive “uno de sus momentos de mayor reconocimiento”, además de ser la más competitiva a nivel nacional.

“Considero que la Ciudad de México (...) vive en uno de sus momentos de mayor reconocimiento, lo que suceda en nuestra ciudad, tiene eco en todas las grandes urbes del mundo. Somos la ciudad más competitiva del país, con crecimiento económico, finanzas públicas sanas y niveles históricos de inversión; decimos que queremos convertirnos —justamente— en la capital de la inversión, y para eso, hay que trabajar mucho”, dijo.

Durante la instalación, celebrada en el Museo de la Ciudad de México, Brugada Molina destacó que se inicia una “nueva etapa” de este Consejo, con miras a profundizar los grandes objetivos que tiene la ciudad.

“Hoy iniciamos esta nueva etapa del Consejo, justamente para profundizar estos grandes objetivos que tiene la ciudad. Hemos logrado mantener a la ciudad como el principal motor económico del país”, aseveró.

Resaltó que se ha logrado mantener a la CDMX como el principal motor económico del país. En este sentido, destacó varios indicadores, por ejemplo, señaló que el año pasado, se obtuvieron 23 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, la más alta del país, a la vez que la ciudad tiene los niveles de desempleo más bajos de los últimos 20 años.

En su oportunidad, el presidente ejecutivo del Cesa, Arturo Reyes Sandoval, destacó que cada propuesta de este organismo tiene el propósito de construir una ciudad con justicia social y bienestar colectivo, con políticas públicas incluyentes y con visión de futuro que eleven la calidad de vida de la población.

Tras ser nombrado como nuevo secretario técnico del Consejo, Marco Antonio Michel Díaz, resaltó que “la política pública no puede diseñarse desde la distancia”, sino que “debe nutrirse de la realidad concreta, de quienes viven y hacen ciudad todos los días”.

“Las leyes y políticas públicas sólo son efectivas cuando se construyen con información sólida, diagnóstico preciso y participación amplia”, dijo.

En este sentido, destacó que el Consejo —como institución prevista en la Constitución de la Ciudad de México y órgano de diálogo social y concertación pública— encarna la vocación de articular las visiones de los sectores académico, empresarial, social y gubernamental, para traducirlas en propuestas viables y estratégicas para la capital.

