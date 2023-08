A más de tres años del primer caso de Covid-19 en la Ciudad de México, se espera que el virus tenga un comportamiento estacional como ocurre con otras enfermedades respiratorias, como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó la secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano.

Se prevé que en octubre próximo la vacuna contra el Covid-19 se comience a aplicar como la de la influenza, únicamente en determinado momento del año.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que en la actualidad “hay tranquilidad” en la población al saberse vacunada y con la posibilidad de acudir a realizarse una prueba en caso de presentar síntomas.

Sin embargo, la funcionaria resaltó que el Covid-19 “llegó para quedarse”, por lo que las autoridades de la Ciudad se mantendrán atentas a cualquier cambio en el comportamiento del virus, principalmente en la próxima época invernal.

Avanza uso de Abdala

A pesar de las dudas que surgieron entre la población en torno a la vacuna cubana Abdala, al ser un biológico no avalado por la OMS, su aplicación avanza en la capital del país.

Desde diciembre de 2022 al 8 de agosto de este año, en la Ciudad de México se suministraron 367 mil 901 dosis de la vacuna Abdala, y cada semana unas 10 mil personas todavía acuden a alguno de los centros de salud por su refuerzo, añadió López Arellano.

La secretaria de Salud adelantó que aún hay disponibles 31 mil 127 dosis de esta vacuna, con lo que suman casi las 400 mil que anunciaron las autoridades que recibiría la Ciudad de México.

López Arellano señaló que en la última semana se han detectado personas sintomáticas con Covid-19 en la Ciudad, sin que se trate de un “repunte preocupante”.

“Hay varios países donde ya tienen estos pequeños repuntes, también sin significar un repunte muy importante o preocupante, pero nosotros monitoreamos siempre porque seguimos teniendo el reporte diario de las pruebas que se realizan, que estamos sobre 200 pruebas”.

Pocos acuden a vacunarse

Atrás quedó la urgencia por obtener una vacuna para protegerse contra el Covid-19, que hace dos años provocó largas filas y tumultos en hospitales, farmacias y laboratorios de la Ciudad de México.

En un recorrido por centros de salud capitalinos donde todavía se aplica Abdala, este diario constató que es poca la afluencia de personas que acuden por su refuerzo.

Cristina Sánchez Juárez, de 65 años, visitó la Clínica de Especialidades No. 2, en busca de su cuarta dosis, casi ocho meses después de que se comenzó a aplicar el biológico cubano.

A la salida de la clínica, ubicada en la calle República de Guatemala 78, en el Centro Histórico, la mujer contó que “estuve muriendo”, por lo que para ella es “maravilloso” que aún haya vacunas, ya que eso “si puede salvarle la vida a muchos, ¡qué bendición!”.

“Desde que me tocaba la cuarta dosis no encontraba dónde o no había, en ese inter estuve enferma, vine hace ocho días y hasta ahora”, expresó la señora.

En más de una hora, la clínica lució vacía, con apenas una persona que fue por la vacuna.

Aunque las autoridades señalan que el biológico aún se aplica en todos los centros de salud de la Ciudad, en el T-I Zócalo, en la colonia Centro, ninguna persona se encuentra a la espera de una dosis como se vio en los momentos más álgidos de la pandemia. En la entrada se aprecia un letrero escrito a mano en el que se anuncia que no cuenta con vacunas contra el virus.

Tampoco se aplica en el espacio Interactivo en Salud para Jóvenes Impulso, también localizado en el Centro Histórico, pese a que en internet sigue apareciendo como un centro de vacunación Covid.

Carlos Alberto Pantoja, epidemiólogo del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, consideró que desde el año pasado se empezó a transitar a una normalización de esta infección respiratoria, lo que permite a la población estar tranquila para regresar a su vida cotidiana.

“Cualquier persona que tenga una enfermedad infecciosa aérea debe cuidarse y cuidar a los demás, pero no debe de hacerse una mayor alarma. Es lo que siempre tuvimos, hay que regresar a la normalidad”, concluyó el especialista.

