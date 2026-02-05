A casi cuatro meses del Mundial de la FIFA 2026, las autoridades capitalinas mantienen una “relación consultiva” con el sector turístico privado, en cuanto a inversiones para fortalecer a la Ciudad de México como destino turístico, a la par que se ha invertido en proyectos de mejoramiento urbano, que trasciendan la justa deportiva, afirmó el secretario de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario destacó que desde el año pasado se ha trabajado en proyectos multianuales que serán un “beneficio permanente” para los capitalinos.

“Todo el corredor de bienvenida desde el aeropuerto hacia la zona hotelera, así como la transformación urbana del área que es circunstante al estadio, y que también hace falta muchos servicios. Hemos trabajado sobre todo en seguir fortaleciendo la parte urbana ahí, tanto en tema de alumbrado como en el tema del agua. En el tema del agua, lo que nos reporta la Secretaría del Agua es que van avanzados con la recuperación de un pozo y algunas otras obras hidráulicas para asegurar que haya agua”, dijo.