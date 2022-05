La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que es falso que la reforma del Instituto Electoral local (IECM) afecte la democracia, la cual se prevé que se vote este martes en el Congreso capitalino, la cual propone desaparecer 5 áreas del órgano.

“Es falso, lo que estamos haciendo es que el instituto, y en particular su órgano interno de control, ya no sea un espacio de repartición de cuotas como lo fue en el pasado: no requiere tantas plazas, lo que requiere es una eficiencia para hacer trabajo", dijo la mandataria tras recibir inmobiliario donado para escuelas públicas.



Añadió que antes los organismos autónomos eran para repartir plazas y cuotas a partidos políticos, “y queremos que se usen los recursos públicos para el beneficio del pueblo....no para el beneficio de unos cuantos".

A pregunta expresa si la Secretaría de Administración y Finanzas le aportará recursos al IECM para indemnizar a estos trabajadores, Sheinbaum respondió: "se va a cumplir con la ley del trabajo y todo lo que se requiere, lo importante es que el IECM se adapte a los nuevos tiempos y vamos a esperar a ver qué pasa con la reforma democrática - que se mandó al Senado- porque si se aprueba, se estarían desapareciendo los institutos de los estados".



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

lr/rdmd