El exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, quien destapó supuestas irregularidades en la construcción y compa-venta de la casa de Xóchitl Gálvez, descartó que esta obra se haya iniciado durante su administración, tal y como lo aseguró el actual edil Mauricio Tabe.

En entrevista con EL UNIVERSAL, insistió en que esta obra es irregular y que hay un conflicto de intereses porque la propia Xóchitl Gálvez dio los permisos de construcción y la compró, en preventa, más barata que el precio de mercado.

Asimismo, dejó claro que él no otorgó la Autorización de Uso y Ocupación a esta obra porque detectaron algunas irregularidades; y aceptó que esto se trata de un tema político por su contradicción permanente con la actual senadora.

“No es nuevo que yo tengo una contradicción permanente con Xóchitl, no es de hoy, ni de ayer, y tal vez no sea nada más de este presente, sino en el futuro. Ella y yo polemizamos… no te voy a mentir, lo que hacen los políticos es político, pues sí es político y si quiero dar a conocer a la opinión pública mi denuncia”, comentó.

Lee también Casa de Xóchitl Gálvez se edificó en gobierno de Víctor Hugo Romo, acusa Mauricio Tabe

Subrayó que la propia coordinadora del Frente Amplio tendrá que ir aclarando este tema y ya será el escrutinio público de la gente la que dé su veredicto.

Víctor Hugo Romo destacó que la propia alcaldía Miguel Hidalgo ya reconoció que esta obra es ilegal porque no tiene la Autorización de Uso y Ocupación, la cual, dijo, es necesaria para poder habitarla.

“Hay dos permisos clave para que una obra tenga vida: el permiso de manifestación de construcción y el de uso y ocupación, si no se tienen esos dos, es ilegal. Quien dio el permiso de manifestación, Xóchitl en el 2017, ella misma se autorizó su casa; yo le pude haber dado el uso de ocupación, pero no se lo di porque detectamos irregularidades (excedente de obra)”, sostuvo.

Refirió que Mauricio Tabe pudo haberle otorgado este documento durante la presente administración, pero no lo ha hecho, por lo que la obra, insistió, es ilegal.

Lee también Casa de Xóchitl Gálvez no cuenta con autorización de uso, confirma alcaldía MH; pero no amerita demolición, dice

Asimismo, apuntó que esta casa, en preventa, preventa, valía 14 millones de pesos y no 8.9 millones que pagó Xóchitl Gálvez. “Queremos saber de qué beneficios gozó y por qué se la dieron tan barata, aparte ya nos enteramos de que ese desarrollador inmobiliario era el preferido de Felipe Calderón, que eso ya se dará conocer más adelante”.

Por último, dijo que no es necesario demoler toda la obra, como sugirió la dirigencia local de Morena, sino que se puede tirar el excedente o pagar una multa.

Absurdo, que Morena pida demoler casa de Xóchitl Gálvez, dice Tabe

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, reiteró que de omitirse el Certificado de Uso y Ocupación solo amerita una multa económica al constructor, no al comprador, por lo que la clausura y la demolición del fraccionamiento propuesta por Morena en CDMX "es un absurdo por completo".

Te voy a explicar por qué es un absurdo que Morena pida demoler la casa de @XochitlGalvez.



Para empezar: la construcción es legal, cuentan con manifestación de construcción y está dada de alta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, todo está en regla.



🧵👇🏻 — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) September 14, 2023

Exige Morena-CDMX clausurar y demoler casa de Xóchitl Gálvez

Morena en Ciudad de México exigió a autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo verificar, clausurar y demoler el conjunto habitacional en el que reside la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, por presuntamente tratarse de una construcción ilegal.

“El lugar ubicado en Sierra Santa Rosa, número 62, en la colonia Reforma Social, cuenta con Aviso de Terminación de Obra pero no tiene el permiso de Uso y Ocupación, por lo que no puede estar habitado”, detalló Morena en la capital.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

ss/cls