Naucalpan, Méx.— El gobierno municipal de Naucalpan busca poner orden en los cambios de uso de suelo y garantizar que los desarrollos de alto impacto asuman una aportación proporcional a la carga que representan para la infraestructura y los servicios públicos, a través de la implementación de un nuevo proyecto denominado Acuerdo para la Regeneración de Naucalpan (Arena).

Carolina Vargas, jefa del Departamento de Desarrollo Urbano, explicó que hoy el trámite de cambio de uso de suelo cuesta 30 mil pesos, una cifra fija que no distingue entre pequeños, negocios y grandes complejos comerciales o habitacionales. Esta práctica, dijo, ha favorecido que algunos desarrolladores obtengan autorizaciones a bajo costo y después incrementen exponencialmente el valor de los predios, sin que ello represente mejoras para la comunidad.

El principio central del programa Arena, detalló la funcionaria, es que “a mayor impacto, mayor debe ser la retribución hacia la zona intervenida”, y aclaró que este esquema no constituye un impuesto nuevo, sino un mecanismo para que los proyectos con mayor capacidad económica contribuyan a su entorno de forma proporcional.

De acuerdo con el gobierno municipal, los recursos derivados de este modelo se orientarán exclusivamente a obras visibles para la ciudadanía: rehabilitación de parques, drenaje, alumbrado, equipamiento urbano y acciones que mejoren la movilidad en zonas donde los nuevos desarrollos aumenten la demanda de servicios.

El proyecto Arena contempla la formalización y regularización de los usos de suelo en la zona industrial, donde existen predios obsoletos o subutilizados. La idea es permitir su cambio a usos mixtos, para atraer inversión inmobiliaria y detonar nuevos corredores económicos en espacios abandonados.