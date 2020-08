Bloquean Paseo Tollocan en Edomex; exigen cese del subsecretario de Policía Estatal

Policías del Estado de México bloquearon Paseo Tollocan en ambos sentidos, para exigir el cambio del subsecretario Sergio Chávez, al que acusan de abuso de autoridad al cambiar de adscripción a elementos que viven en el Norte o en el Valle de México a la zona Sur del Estado y viceversa.

El bloqueo, de la principal avenida de ingreso y salida a Toluca, inició cerca de las 17 horas, luego de que policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México se concentraron en la Plaza de Los Mártires de Toluca, donde caminaron hasta la entrada de la capital mexiquense, al no ser recibidos por la secretaria Maribel Cervantes.

La protesta de los policías estatales paralizó el ingreso y salida de Toluca por más de una hora; hasta las 18:40 de este 17 de agosto aún continuaba.

Iván Chávez, representante legal de los policías mexiquenses, afirmó que piden el relevo del subsecretario Sergio Chávez, “por abuso, porque ha cambiado de adscripción a elementos del norte al sur -y del Valle de México al Valle de Toluca-, sin viáticos, sin condiciones básicas de hospedaje y sanidad mínimas que requiere un policía para ejecutar su servicio”.

Acusan que son cerca de 2 mil 230 elementos afectados, con 300 sentencias de tribunal favorables a los policías. Sin embargo, este año van 400 elementos afectados, que son los que protestaron esta tarde.

“Yo vivo en Cuautitlán Izcalli y no me niego a ser trasladado al Sur del Estado de México, pero nos llevan a 200 elementos a sitios donde sólo hay capacidad para 20, con piso de grava; imagine tan sólo como están los baños, no hay agua suficiente para asearnos, ni energía eléctrica, menos un lugar digno para dormir”, relató un elemento a EL UNIVERSAL.

cev/nv