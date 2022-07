La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) informó sobre la muerte de una leona africana que se encontraba en el predio de la Fundación Black Jaguar - White Tiger, donde fueron hallados 177 felinos en un estado de salud muy delicado y requerían, además de alimento y agua, atención médica especializada inmediata.

A través de un comunicado, el Presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, Emesto Zazueta, recordó que desde hace 16 días la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente comenzó los trabajos de inspección en el predio por la denuncia penal que se interpuso en contra de la Fundación Black Jaguar por maltrato y abandono de fauna silvestre.

Zazueta señaló que al iniciar la inspección y atestiguar la grave situación en la que se encontraban los animales en el predio del Ajusco, las autoridades sólo autorizaron el traslado de ocho felinos y 14 primates al Zoológico de Chapultepec , el resto permanecieron ahí y sin que médicos especialistas pudiesen tener acceso, por lo que previsiblemente existia la posiblidad de que ocurriera la pérdida de ejemplares.

“Personal que tiene acceso al predio nos informó que el día de ayer falleció una leona, estamos muy preocupados porque, como siempre lo hemos dicho y nos hemos quejado, los procesos legales y demás diligencias no pueden estar por encima de la vida, estamos ante una urgencia, una emergencia y se debe tratar como tal, es un caso de vida o muerte, Ieral, indicó Ernesto Zazueta.

Urgen el traslado de felinos a instituciones zoológicas ya autorizadas

Añadió que no se trata de buscar culpas o responsables, pero si de urgir a todas las autoridades involucradas a que autoricen el traslado de los felinos a las instituciones zoológicas ya autorizadas y verificadas por ellos mismos.

"Realmente están mal, fueron muchos meses de maltrato los que sufieron y necesitaban atención médica inmediata y observación por parte de expertos durante varios días. Es el día 18 tras el inicio de la inspección y siguen sin ser atendidos como corresponde, ya se deben tomar medidas drásticas. Si no quieren trasladarlos, que no lo hagan, pero hay que atenderlos y la Profepa y la Fiscalía tiene funcionarios e inspectores, pero no tienen médicos veterinarios o especialistas que se hagan cargo y responsables de la salud y vida de tantos animales silvestres”, advirtió.



Muy lamentablemente informamos que el día de ayer murió una leona africana en el predio de la Fundación #BlackJaguarWhiteTiger pic.twitter.com/7sDozTUAVf — AZCARM (@azcarmx) July 20, 2022

