Bajan de la Comisión de Bienestar Animal dictamen sobre corridas de toros

La Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México decidió bajar el dictamen por el que se discutiría y en su caso se aprobaría la prohibición de las corridas de toros en la capital del país.

A petición del diputado de Morena Christian Moctezuma esta iniciativa no fue discutida, aunque el presidente de la comisión, Jesús Sesma, adelantó que esta misma semana o más tardar la siguiente, volverá a convocar a una reunión para abordar este tema.

“Tarde o temprano debemos tomar una posición como comisión para poder discutir este tema, no tiene nada que ver esta votación. Qué bueno que se esta reunión y la posibilidad de escuchar a todos”, precisó Sesma.

Lee también: "Me sentí muy arropada", dice Sheinbaum tras encuentro de presidenciables de Morena en Edomex

Tras varias semanas de ausencia, los diputados de Morena se conectaron a la comisión e hicieron quórum, pero únicamente para solicitar que este dictamen no se incluyera en el orden del día.

“Percibimos que no se han desahogado todas las inquietudes que las diversas fuerzas políticas han expresado a la comisión. Por nuestra parte no queremos precipitarnos ni ser partícipes de una decisión que aún no ha madurado por parte de todos los interesados, este tema por su relevancia tiene implicaciones nacionales e internacionales que mantienen un debate abierto e inacabado”, sostuvo Christian Moctezuma.

Al respecto, legisladores del PAN y PRD criticaron esta decisión y la tacharon de irresponsable e hipócrita por las constantes faltas que han tenido los legisladores de Morena en este grupo de trabajo.

Lee también: Tras su prohibición, decomisan más de mil vapeadores en Baja California Sur

“A mí me parece que es un exceso de cinismo y de hipocresía porque cuando tenían que estar aquí para discutirlo, no estaban, pero ya cuando su jefa de gobierno se envalentonó y se fue al Poder Judicial a favor de los derechos de la Plaza México, y se alinearon los astros económicos con sus astros partidistas, ahora vienen a bajarlo… y ya es claro, aunque se aprueba el dictamen que hay una amenaza de vetar lo que decida la Comisión o el pleno”, apuntó Federico Döring.

Tras casi una hora de discusión, se aprobó con cuatro votos a favor, todos de Morena, una una abstención, de la priista Tania Larios, bajar este dictamen y no discutirlo.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/rmlgv