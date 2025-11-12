La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que entre enero y octubre de 2025, los delitos de alto impacto se redujeron 13% en la Ciudad de México, respecto al mismo periodo del año pasado.

Al presentar el informe de seguridad, precisó que el homicidio doloso disminuyó 9%, pues pasó de 735 cometidos entre enero y octubre de 2024 a 667 en este año.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina resaltó avances en cuanto al delito de extorsión, pues indicó que han sido detenidas 238 personas por extorsión o tentativa de extorsión, lo que representa 50% más con respecto a 2024.

La jefa de Gobierno dijo que en la CDMX “tenemos las tres P” de la prevención del delito, que son: policía cercana a la gente, patrullaje territorial y puntos de videovigilancia en aumento.