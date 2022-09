Autoridades dan de baja a 205 policías en Naucalpan

Naucalpan, Méx.— “¡Indio, córrele!”, gritó un oficial de tránsito a un automovilista que presuntamente documentó la extorsión a conductores frente al Mexipuerto Cuatro Caminos, en un municipio donde las infracciones de tránsito están suspendidas para erradicar actos de corrupción.

Autoridades de Naucalpan han dado de baja a 205 policías municipales por denuncias de extorsión, abuso de autoridad y otras irregularidades en lo que va de este año. En este municipio, hasta diciembre de 2021, había 2 mil 200 elementos en activo, lo que implica que los dados de baja representan cerca de 9% de la corporación que recibió la nueva administración.

Desde antes del 1 de enero, fecha en que asumió el cargo de presidenta municipal Angélica Moya Marín, afirmó que sabía que uno de los principales problemas a los que se enfrentaría sería “sanear” al cuerpo de seguridad.

Incluso, por ello es que ha mantenido suspendidas las infracciones de tránsito, hasta poder equipar y garantizar que no habría más extorsiones.

El pasado fin de semana se viralizó un video en el que un agente de tránsito gritó “¡Indio, córrele!”, para que un automovilista se retirara de la avenida Transmisiones Militares, junto al Mexipuerto Cuatro Caminos, donde presuntamente lo sorprendió extorsionando a conductores.

Ante el reclamo del automovilista, una mujer agente de tránsito propuso detener al hombre para trasladarlo ante el juez calificador, hecho que fue captado por otros conductores.

Por este presunto abuso de autoridad, autoridades de la Comisaría de Naucalpan informaron que iniciarían una nueva investigación sobre el video difundido en redes, para deslindar responsabilidades de los agentes captados en imágenes.

Este 27 de septiembre, EL UNIVERSAL informó que en lo que va del año, 110 de 885 policías municipales de Cuautitlán Izcalli, que representan 12% de la corporación, han sido enviados a la Comisión de Honor y Justicia, por diversas irregularidades como extorsión y abuso de autoridad, conductas que “no se tolerarán en esta administración”, dijo la alcaldesa Karla Fiesco.

De ellos, 13 fueron separados del cargo; 20 renunciaron voluntariamente para no ser investigados; dos tienen suspensión temporal sin sueldo; un policía no fue sancionado al determinarse que actuó correctamente, y siete no fueron castigados, pues no hubo elementos suficientes.