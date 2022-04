“Aún no notifican el rechazo a prohibición de corridas de toros”

A 10 días de que la Mesa Directiva del Congreso local determinó regresar a la Comisión de Bienestar Animal el dictamen que prohíbe las corridas de toros en la Ciudad de México, el presidente de dicha comisión, Jesús Sesma Suárez, reveló que aún no ha sido notificado y, sobre todo, desconoce las causas de esta decisión.

“No sabemos qué haremos. En la reunión que tuvo la Mesa Directiva no quedó aclarado el motivo de que nos regresaran el dictamen. El presidente de la mesa, Héctor Díaz Polanco, de Morena, dijo una cosa y los partidos otra. Pero no hay fundamento jurídico. Hasta no conocer el documento jurídico, responderemos”, aclaró.

Sin embargo, aceptó que hay un término para que les sea presentado el acuerdo, pero se atravesó la Semana Santa, “creo que será hasta este lunes cuando nos manden el documento”, dijo.

Empero, adelantó que independientemente de lo que estableció la mesa en la reunión que tuvieron el pasado jueves 7, espera tener listo un nuevo dictamen, junto con otras 13 iniciativas, para el lunes 16 de mayo próximo, “pues todas son relacionadas con la Ley de Protección a los Animales, incluida la que prohíbe la corrida de toros en la capital”.

Con base en el listado de iniciativas que recibió dicha comisión, se sabe que el diputado perredista Jorge Gaviño Ambriz presentó tres, entre ellas, una para prohibir las corridas de toros.

El diputado panista Federico Döring Casar presentó dos: una, para reformar diversas disposiciones de esa ley y de la de Salud, con motivo de regular la venta de animales de consumo humano; y otra en el listado sólo aparece como “iniciativa de la Ley de Protección y Bienestar Animal”.

La diputada morenista Guadalupe Morales Rubio también presentó dos iniciativas: una para establecer que las asociaciones en su conjunto presenten un informe semestral; y otra para establecer programas de adopción de animales de compañía ya esterilizados.

La diputada perredista Gabriela Quiroga Anguiano, para expedir la citada Ley; el priista Jhonatan Colmenares Rentería, para establecer programas de protección y alimentación para perros en situación de calle.

El morenista Norberto Nazario Sánchez, para adicionar diversas disposiciones de dicha ley, en materia de regulación de personas paseadoras de mascotas, al igual que la del panista Diego Orlando Garrido López, ambas para reformar el artículo 73 de dicha Ley.

La última iniciativa la presentó Jesús Sesma, relacionada con la abrogación de la Ley de Protección a los Animales, y que sea expedida la Ley de Protección y Bienestar Animal.