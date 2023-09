A un costado del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México se posicionan en una fila los mandos, quienes en conjunto con 400 policías, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se alistan para patrullar las calles de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa.

El jefe Corsario, José Guadalupe Ruiz, director operativo zona oriente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), les recuerda el motivo del operativo.

“Buenas tardes a todos, a nombre del jefe Gladiador, del jefe Jacob, que vienen de la secretaría [de Seguridad Ciudadana], me da la instrucción de sacar el dispositivo. Estamos iniciando la semana 34, hasta la información que nos dieron ayer, hay una buena disminución, hay un buen avance en los resultados, que era lo que se estaba buscando.

“Las indicaciones del alto mando es que no permitamos que esto se vuelva monótono, vamos a seguir bajándonos a caminar con los equipos de trabajo en lugares prioritarios, las calles y callejones en donde no hay accesos de las unidades para hacer las remisiones tanto de personas como de vehículos… Llevamos buen ritmo, pero no vamos a permitir que se baje nuestra productividad”, instruye.

Personal de la alcaldía Iztapalapa señalan al jefe Corsario que hay una ligera alza en las lesiones por disparo de arma de fuego, por lo que este será un tema prioritario.

Desde el pasado 2 de agosto esta es la rutina que siguen los elementos que participan en el operativo que la SSC ha desplegado en Tláhuac e Iztapalapa para vigilar durante 16 horas —desde las 15:00 a las 04:00 horas del día siguiente— las calles.

El objetivo es abatir, principalmente, delitos como los homicidios y lesiones dolosas, narcomenudeo, y otros catalogados como de alto impacto, además del robo en sus distintas modalidades.

“Históricamente no se había hecho una acción de esta magnitud en ellos [los delitos] para que se pudiera percatar la población de la capacidad de reacción que tiene la secretaría (…) Debemos garantizar que no vuelva a ocurrir y regresar a la ciudadanía la tranquilidad”, comenta José Miguel Esparza, jefe del sector Tezonco, quien da indicaciones desde su teléfono móvil, mientras se coordina con otros mandos a través de la frecuencia.

Se le pregunta cómo es que puede ser medida la actuación policial hasta el momento de este operativo, a lo que responde: “Es que te des cuenta de que al circular, al patrullar, la aceptación que tiene con la gente, que sepan que hay un operativo, que hay una acción que está trabajando para ellos. Lo comentaba alguna vez, esto es una reafirmación diaria del compromiso que tenemos con la ciudadanía”.

Vigilar en tierra de El Ojos

La zona oriente ha sido cobijo de grupos organizados como el Cártel de Tláhuac en la demarcación con el mismo nombre, cuyo líder, Felipe de Jesús, El Ojos, fue abatido por la Marina, momento desde el que se habló de la presencia de cárteles en la Ciudad de México.

En Iztapalapa se identifica la presencia de la organización de Juan Balta, la célula de La Anti-Unión Tepito encabezada por Eusebio Hernández Vázquez, El Cejas, el grupo encabezado por Christopher Rosales Reyes, quien controla extorsiones, narcomenudeo y grupos de sicarios, además del liderado por El Güero Fresa, que actualmente se encuentra en prisión.

Estas bandas también se dedican al robo de autopartes, en torno al que las investigaciones en curso de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) señalan a Iztapalapa como la principal zona a la que son llevados autos robados para luego desmantelarlos.

Al dar a conocer los primeros resultados del operativo, el jefe de la policía, Omar García Harfuch, informó del aseguramiento de 13 toneladas de autopartes. Durante el último corte de resultados del operativo Iztapalapa-Tláhuac, destacó que se han realizado 20 intervenciones con la detención de 39 personas por diferentes delitos, además se han asegurado dosis de droga, como cocaína, marihuana y metanfetaminas.

También se han detenido personas dedicadas al robo a transeúntes, robo de vehículo, extorsión y lesiones por arma de fuego.

Vigilancia por sectores

El despliegue policial llama la atención de aquellas personas que pasan a pie o en transporte sobre la calle Reforma. Elementos de la Policía Preventiva, de la Subsecretaría de Operación Policial, Fuerza de Tarea, Policía Auxiliar se unen al convoy con cinco elementos de la Guardia Nacional, empuñando armas largas y encapuchados.

Debajo de sus unidades, algunos efectivos esperan órdenes para salir en grupos de cinco o seis policías en la batería de las camionetas. Se cruzan de brazos, lucen concentrados, a la espera de indicaciones.

Cerca de las 16:30 horas, los mandos llaman a formación. Con el cuerpo recto y brazos entrecruzados, fotografían a su personal minutos antes de salir.

Este operativo está conformado por 400 elementos que se despliegan en cinco sectores catalogados como los de más alta incidencia delictiva para ambas demarcaciones. Tres de ellos en Iztapalapa: Oasis, Quetzal y Tezonco, y de la alcaldía Tláhuac, Mixquic y Zapotitla.

Algunas de las colonias peligrosas en el sector Tezonco son Pueblo de San Lorenzo Tezonco, Congreso Agrarista, López Portillo; en el sector Quetzal, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en donde se requiere mayor presencia.

Del lado del sector Oasis figuran unidades habitacionales como Ermita-Zaragoza, la Colmena y la colonia Juan Escutia.

Por lo que se refiere a Tláhuac están las colonias Del Mar, Estación, La Habana, por mencionar algunas, en las que se pone especial atención durante este recorrido.

“Es un esfuerzo en conjunto, es un estado de fuerza robusto que da una mayor percepción, una sensación de seguridad, un impacto visual y la fuerza para realizar las acciones preventivas.

“El estado de fuerza, por instrucción del señor secretario [Omar García Harfuch] desde un principio dijo que se realizará con 400 elementos de todas estas instituciones.

“Están divididos en equipos de trabajo que se van a estas dos alcaldías, Tláhuac-Iztapalapa, y se dividen en cinco sectores; de este lado de Iztapalapa son Oasis, Quetzal y Tezonco, y de Tláhuac son el sector Mixquic y Zapotitla”, dice José Miguel Esparza a EL UNIVERSAL.

Durante el patrullaje, El Gran Diario de México constata cómo es que se vive el operativo desde la percepción de los uniformados. Curiosamente, aquella tarde no ingresa la alerta por algún delito de alto impacto, incluso hubo quien se atreve a decir que se trata de un “día tranquilo”, con la incertidumbre que la expresión trae consigo.

Los 400 elementos patrullan desde las 15:00 hasta las 4:00 horas de la madrugada las calles de Tláhuac e Iztapalapa. Tal vez por eso, los policías “tratamos de no hacerlo monótono”, dicen. Y lo logran no patrullando siempre las mismas calles, siendo sigilosos en sus recorridos, ingresando por callejones.

“Ya conocemos todo esto”, dice el jefe Tezonco al ver las obras que se realizan en avenida Tláhuac por el reforzamiento de la Línea 12 del Metro. Entonces se le pregunta si ello no ha dificultado la operación de este despliegue, que recién cumplió un mes desde su arranque, a lo que responde que no, que conocen bien la zona que patrullan.

