Asesorados por Teófilo Benítez protestan con huevazos afuera del palacio del ayuntamiento de la CDMX

Víctimas de distintos casos como el derrumbe de la Línea 12 del Metro, el choque en la Línea 3, y el News Divine, quienes son asesoradas por el abogado Teófilo Benítez, protestaron a huevazos en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento para exigirle a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum justicia, y que se retracte de las acusaciones que hizo en contra del defensor por supuestamente pedir cuatro millones de pesos como penalización por finalizar de forma anticipada de su contrato.

“Lo único que nos quitó Teófilo es el miedo, él no nos engaña ni nos cobra, Claudia no mientas, los criminales no somos nosotros, ni Teófilo, por eso pedimos justicia”, señalaron los inconformes.

Los inconformes indicaron que existe un amplio engaño de la jefa de gobierno al asegurar que existe un interés económico del penalista para representarlos.

Además de los huevazos, los inconformes cerraron la Avenida 20 de Noviembre y el Circuito Plaza de la Constitución, donde reiteraron que la culpable #EsClaudia por los casos donde las víctimas son las pagadoras de las malas condiciones de la infraestructura de gobierno y la “fabricación” de culpables.

También lee Caso Lesvy: Abren juicio contra exdirectora de Comunicación de la PGJCDMX por estigmatizar a víctima

“Él no los cobra cuatro millones, no seas mentirosa, no somos delincuentes, destruiste mi familia, por eso exijo justicia”, precisaron.

En diversas pancartas expusieron su sentir frente a las acusaciones contra su asesor legal.

Asimismo, rechazaron entablar una mesa de diálogo con el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI), Ernesto Alvarado Ruiz, “pues no resuelve nada”.

Al grito de “fuera corrupción, escucha a tu pueblo… falsa, falsa, las víctimas no te importamos, danos la cara” los inconformes reiteraron su exigencia de no menospreciar a las víctimas y a su representante jurídico.

También lee VIDEO: “Es una pérdida que jamás se va a reparar”; familiares dan el último adiós a Carolina Islas

Señalaron que no cesarán en denunciar las “falsas acusaciones” que salen de las conferencias de la mandataria local.

Posteriormente, colocaron en las puertas de la sede de gobierno las pancartas con diversas frases en contra de los dichos por la funcionaria.

El lunes, Claudia Sheinbaum calificó como un “abuso y una barbaridad” que el abogado de los familiares y víctimas de la Línea 12 del Metro, Teófilo Benítez, cobre hasta cuatro millones de pesos como penalización por finalizar anticipadamente su contrato.

“Es un abuso, es una barbaridad. Este personaje, supimos recientemente por la denuncia de una víctima, no solamente les pedía cerca o más del 30% de lo que pudiera conseguir el abogado en una supuesta negociación, sino que si se retiran del contrato, las víctimas tenían que pagar de tres a cuatro millones de pesos”, dijo en conferencia de prensa.

También lee Por acumulación de gas en la Narvarte, un flamazo deja herida a una adulta mayor y a un hombre

Ante esto, la mandataria llamó a los involucrados a acudir a la Fiscalía General de Justicia capitalina para que reciban la atención que merecen. “Ahí se les va a dar toda la asesoría, todo el apoyo. Y tiene derecho a todo lo que se ofreció desde el Gobierno de la Ciudad y desde las propias empresas a partir de la denuncia que se hizo”.

Pidió a las víctimas tener mucha precaución con este tipo de abogados, que solo se aprovechan de la necesidad de las víctimas y luego terminan “siendo extorsionados”.

“Que no acepten este tipo de abusos, particularmente de este abogado que ya cada vez que hay algún problema se acerca a las familias y les hace firmar estos contratos que son una barbaridad”, comentó.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

asgs