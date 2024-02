Este jueves arrancó el último periodo ordinario de sesiones de esta Segunda Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México con apenas 41 de 66 diputados presentes.

A pesar de que fue la sesión de apertura, los trabajos comenzaron 78 minutos después de lo programado y sólo duraron media hora.

La presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Salido, declaró la apertura de este periodo ordinario, se entonó el Himno Nacional, se leyeron algunos acuerdos de la junta de Coordinación política (Jucopo), se tomó protesta una diputada suplente del PAN, que sustituye a Luis Chávez, y posteriormente se levantó la sesión.

Ven baja productividad

Diputados de oposición prevén para este periodo ordinario una baja productividad legislativa, aunque Morena confió en que se puedan avanzar en los trabajos pese a las campañas, licencias y elecciones.

El diputado Jorge Gaviño, coordinador de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal, comentó que los últimos periodos de cada Legislatura son generalmente de baja productividad porque los diputados se meten a una situación electoral de campañas federales y locales.

“Esto implica que muchos serán candidatos, otros estarán apoyando proyectos, y muchos de ellos no van a renunciar, otros van a pedir licencia para algún otro cargo; entonces, se espera que sea una época de muy baja productividad, un periodo ordinario muy flojo. Eso siempre ocurre cuando estamos a finales de Legislatura”, comentó.

Precisó que a pesar de que sea un periodo ordinario de sesiones flojo y de baja productividad, se deben tratar de atender los principales problemas que le aquejan a la Ciudad. Comentó que como Asociación buscarán avanzar en estos meses en la designación del nuevo titular del Instituto de Planeación y en los nuevos planes de desarrollo urbano; asimismo, dijo, le entrarán al tema de prohibir las corridas de toros.

En este sentido, el coordinador de los panistas, Federico Döring, coincidió en que este periodo ordinario de sesiones no será muy productivo debido a la falta de diálogo político.

“Quisiera pensar que se puede sacar algo en el periodo, aunque pues como no ha habido diálogo entre coordinadores y la Jucopo no se ha reunido y no tiene ninguna suerte de prioridades o de diálogo para sacar en este último periodo lo que pudiera ser más relevante de cada Grupo Parlamentario, me da la impresión de que será otro periodo poco productivo que esté lejos de lo que la Ciudad necesita”, aseveró.

Indicó que esto será propiciado por una mayoría, Morena, que no se sabe conducir ni dialogar para construir acuerdo con las demás fuerzas políticas.

Al respecto, la coordinadora de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Martha Ávila, auguró que será un periodo ordinario de sesiones productivo, a pesar de la efervescencia electoral.

“Estoy segura de que va a ser un periodo productivo, de hecho suele ocurrir, y así pasó en la primera Legislatura, que en el último periodo es donde se aprueban más dictámenes, entonces, vamos a ver, pero yo estoy segura de que será un periodo productivo porque tenemos mayoría en las comisiones, y no se debe de permitir que las pretensiones electorales de algunos legisladores puedan paralizar el trabajo legislativo”, apuntó.

No obstante, comentó que en el marco del proceso electoral sí habrá limitaciones para la creación de acuerdos, pues, dijo, la polarización de la oposición se agudizará aún más.

La morenista subrayó que buscarán impulsar en este periodo ordinario de sesiones las iniciativas del jefe de Gobierno, Martí Batres, sobre captación de agua de lluvia, sancionar la corrupción inmobiliaria y la regulación de Airbnb; ademas votarán a favor de tipificar la violencia ácida, reconocer el transfeminicidio, y entrarle al tema para reducir el presupuesto a los partidos políticos.

El líder del PRI, Ernesto Alarcón, dijo que los diputados que aspiren a otro cargo deben ser responsables y atender sus labores legislativas para no generar una parálisis legislativa. “Veo un congreso activo en febrero y marzo en abril ya se vuelve campaña, pero espero que no se genere una confrontación interna en el Congreso por temas político-electorales que retrasen el trabajo, veo con preocupación que este escenario pueda estarse presentando”.

Dijo que su agenda legislativa se basará en impulsar temas de seguridad, derechos humanos, salud y educación.

La vicecoordinadora del PRD, Polimnia Romana, detalló que se agenda legislativa se centrará en cuatro temas: derechos humanos, igualdad y combate a las violencias de género e interés superior de la niñez; seguridad, procuración e impartición de justicia; derecho al buen gobierno, combate a la corrupción, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana; y derechos del consumidor.