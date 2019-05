Arman la bamba… del Cablebús

Nos dicen que en el Órgano Regulador de Transporte de la Ciudad de México andan muy entusiasmados, y no precisamente porque ya cuenten con la empresa que edificará la primera línea del Cablebús, que irá de Indios Verdes al Cerro del Chiquihuite, sino porque hoy estarán de estreno debido a que lanzarán una canción llamada La bamba del Cablebús. Nos cuentan que desde el órgano, encabezado por Pável Sosa, se armó el evento que forma parte de las tareas de socialización del proyecto que busca ser emblema de la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno. ¿Será que con esta canción los encargados del proyecto busquen bajar el enojo que le causaron a doña Claudia por las propuestas económicas altas que se presentaron y por lo cual se declaró desierta la licitación?

Los Panchos Villa “toman” el Congreso de la Ciudad de México

Los líderes de la organización social Frente Popular Francisco Villa fueron objeto de un reconocimiento por parte de los diputados locales de Morena, quienes exaltaron la lucha social que han encabezado durante 30 años. A diferencia de años anteriores, donde solían encabezar mítines para exigir alguna demanda, ayer, en el auditorio Benito Juárez del Congreso de la Ciudad de México, la diputada local Guadalupe Aguilar Solache dijo que “el movimiento de lucha social no es fácil. Hemos estado en todas las trincheras y lamentablemente mucha gente no tiene la convicción y resistencia de luchar por esas causas. Por eso, desde el lugar que me encuentre, nunca abandonaré las causas sociales y de organización”. En el evento también estuvieron los legisladores Efraín Morales y José Luis Rodríguez. Los tiempos de la Cuarta Transformación.

Impugnan sanción diputados mexiquenses de Morena

Los que de plano están peleando porque les quiten la sanción de suspensión de sus derechos políticos son los 32 diputados mexiquenses a quienes la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena castigó por haber votado a favor del refrendo vehicular y el reemplacamiento para autos con matrícula anterior a 2013 porque, argumenta el partido, violaron los estatutos al autorizar más impuestos. Nos confirman que presentaron un recurso de inconformidad ante la sanción y, algunos nos adelantan, están dispuestos a acudir a todas las instancias para que sus derechos políticos les sean restituidos.

Ven la luz al final del Túnel Emisor Oriente

Nos comentan que en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que encabeza Blanca Jiménez, ya vieron la luz al final del túnel. Pues resulta que esta semana, finalmente, concluyó la excavación de los 62 kilómetros que mide el Túnel Emisor Oriente, que es una obra transexenal que ha aumentado su costo inicial, pero que las autoridades auguran resolverá el problema de inundaciones en el Valle de México. Ahora, nos platican, van por los trabajos de revestimiento y esperan que en los próximos días esté lista la obra de infraestructura hidráulica para duplicar la capacidad de desagüe, sobre todo porque empezó la época de lluvias. No vaya a ser que caiga una lluvia atípica antes de que terminen la obra.