“Ariadna era maravillosa, no es justo lo que le pasó”

¡Justicia y una Ciudad segura para nosotras!, exclamaron las amigas de Ari o Fer, como cariñosamente le decían a Ariadna Fernanda, cuando el cuerpo de la joven de 27 años entró a la funeraria.

Ariadna abordó un taxi al salir de un bar en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, el 30 de octubre y un día después fue hallada sin vida a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos.

Personal del Servicio Médico Forense levantó el cadáver, el cual tenía una herida en la cara, pero hasta ese momento fue considerada en calidad de desconocida. La víctima, que llevaba un vestido café, fue hallada a un kilómetro de la caseta de cobro de Tepoztlán, en el norte del estado de Morelos.

El hallazgo se registró cerca de las 15:00 horas del lunes 31 de octubre, cuando los automovilistas vieron tendido el cadáver en vía pública. Tras la denuncia llegaron policías, paramédicos, peritos y auxiliares forenses. La investigación es compartida entre las fiscalías de Morelos y de la Ciudad de México.

La autoridad morelense adelantó que hoy a las 13:00 horas dará una conferencia de prensa sobre el caso, mientras que la fiscalía capitalina precisó a través de Twitter: “Iniciamos una investigación por noticia criminal para esclarecer los hechos de la joven Ariadna que lamentablemente fue encontrada sin vida en la carretera (...). Una célula de atención a víctimas y detectives se mantendrán en contacto con los familiares”.

Sobre las causas de la muerte de Ariadna, las primeras investigaciones arrojan que probablemente fue por asfixia por estrangulamiento, pues en su cuello se observó un surco equimótico. Además, a decir de su hermano Omar Rodríguez, presentaba varios golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, lo que revela que sufrió una muerte violenta, pero aparentemente intentó defenderse, por lo que se realizan los estudios necesarios para extraer de uñas y otras partes indicios y ADN que pueden servir para ubicar al agresor.

El mayor de los cinco hermanos de Ariadna Fernanda solicitó a los capitalinos ayuda en la investigación aportando datos e imágenes de cámaras de seguridad particulares para ubicar al o los responsables.

“Quiero pedirles a los vecinos de la Roma, de la Condesa, o las que están en todo el trayecto hasta donde encontraron a mi hermana que si vieron algo, si grabaron algo, que ayuden para que el crimen no quede impune”, comentó.

“Yo y la familia lo único que pedimos es justicia, que la gente nos ayude para que detengan a todos los que hicieron eso. Ella era maravillosa, de buen corazón, no tenía problemas con nadie y no es justo que le hayan hecho eso, y tampoco es justo que no detengan a nadie”, aseguró Omar Rodríguez.

A Fer la despidieron todos sus amigos, ni uno daba crédito del feminicidio. Decían que tenía mucha “chispa” y que siempre estaba dispuesta a ayudar.

“Sigo en shock, no entiendo cómo pudieron hacerle eso, es increíble que ya ni siquiera podamos salir a divertirnos, nos están matando y la gente no hace nada. Pensé que nunca me iba a tocar, pero ahora que lo estoy viviendo de cerca, tengo mucho miedo de un día salir y no regresar, no ver a mis papás, a mis amigos, no puede ser”, dijo Violeta, amiga de la víctima.

El féretro de la joven fue decorado con girasoles que sus amigas le trajeron para despedirla. Ellas también exigen justicia y piden calles seguras.

“De verdad tenemos miedo y me da más miedo que la gente no haga nada, sé que alguien pudo ver algo, por ahí deben estar las cámaras, pero si no nos ayudamos, de verdad estamos muy mal”, comentó Aranza, otra de sus amigas.

Ariadna Fernanda dejó en la orfandad a un niño de siete años, mientras autoridades buscan a él o los responsables del feminicidio de la joven.