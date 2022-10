Antes de renunciar a Aduanas, Horacio Duarte buscaba ser coordinador de Morena en Edomex

Horacio Duarte Olivares, quien era el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, contendió hace unas semanas para ser el coordinador de los Comités de Defensa de la 4T en el Estado de México, designación que obtuvo la exsecretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez.

En las encuestas que realizaron empresas privadas y la propia dirigencia nacional de Morena, Duarte Olivares quedó ubicado en la cuarta posición, detrás de Delfina Gómez, el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis y del senador Higinio Martínez Miranda.

Después de que se dieron a conocer esos resultados el entonces funcionario federal hizo un llamado a la unidad y a sumarse con claridad para consolidar la Cuarta Transformación en el Estado de México.



En su mensaje el texcocano dijo que llegó el momento de definiciones y de unidad para acabar con un siglo de corrupción.

“Estoy seguro que la transformación llegará al Estado de México el próximo año. Me da mucho gusto saber que vamos a seguir en unidad. Es tiempo de definiciones, no tenemos porqué estar dudando, no tenemos nada que pensar, la transformación del Estado de México va y la vamos a encabezar todos en este movimiento de la transformación nacional”, comentó.

También pidió a los militantes de Morena respaldar con honestidad y resultados al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Me da mucho gusto saber que vamos a seguir en unidad. Pedirle a todos los compañeros que participamos en este esfuerzo, al compañero Fernando Vilchis, al doctor Higinio Martínez y su servidor nos sumemos con mucha claridad. Nos vamos a estar encontrando en los 125 municipios porque la transformación está en marcha”, expresó.



¿Quién es Horacio Duarte Olivares?

Horacio Duarte Olivares, quien es originario de la Ciudad de México, tiene 50 años de edad, pero la mayor parte de su vida la ha desarrollado en Texcoco. Es abogado de profesión.

Antes de ser titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, fue subsecretario de Trabajo y Previsión Social del actual gobierno federal.

También ha sido diputado federal del PRD.

Fue representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral.

Además fue alcalde de Texcoco (2000-2003) por el PRD. Diputado local 1997-2000 por el PRD.



Es integrante del Grupo de Acción Política que creó Higinio Martínez Miranda.

Después de dejar el cargo esta mañana durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Horacio Duarte se perfila para ser el coordinador de campaña de Delfina Gómez Álvarez, quien será la candidata del partido guinda, en cuanto la ley electoral lo permita, al gobierno del Estado de México el próximo 4 de junio.



