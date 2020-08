Ante figura de diputado migrante, el IECM establecerá lineamientos antes de las elecciones 2021

Una vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó para atrás la decisión del Congreso de la Ciudad de México de desaparecer la figura de diputado migrante, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) deberá establecer los lineamientos antes de que comience el proceso electoral, aseguró el consejero electoral de dicho instituto, Yuri Gabriel Beltrán Miranda.

“La exposición del magistrado Presidente fue clara, dice que no se pueden echar para atrás derechos humanos en este país, por el principio de progresividad consagrado en la Constitución, solo en algunas excepciones que están delimitadas: que no hubiera recursos para llevarlo a cabo; haber agotado la busqueda de fuentes alternativas de financiamiento; o que esos recursos escasos fueran invertidos en otros derechos humanos; y por supuesto este no es el caso, no es un tema de falta de recursos”, expusó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Beltrán Miranda comentó que el IECM cuenta con los recursos para poder llevar a cabo la figura, por lo que al reinstaurarse el diputado migrante a partir de la elección del 2021 se tomarán todas las acciones pertinentes para hacerlo realidad en la elección que está próxima a iniciar.

“Entonces lo que yo veo en el futuro cercano es que tendremos que iniciar de manera muy activa una campaña de promoción de la credencialización, de la inscripción en el listado nominal y, la más importante de todos, emitir unos lineamientos que digan cuáles serían las condiciones para esta candidatura, qué les vamos a pedir a esos diputados, a esos candidatos que viven en el extranjero, cómo van a votar, cómo van a ser votados y qué características”, dijo.

También lee: Instituto Electoral de la CDMX alista regreso paulatino de actividades.

Recordó que la figura de diputado migrante será una voz importante para que los problemas y políticas públicas que se discutan en el Congreso de la Ciudad de México tengan una visión migrante.

“Esta es la primera vez que los migrantes van a tener una voz, quizá podemos generar políticas públicas más audaces de conexión de la Ciudad de México con quiénes viven del otro lado; la Ciudad de México claro que recibe remesas, claro que las familias dependen económicamente de esas fuentes de ingreso y tenemos que contribuir haciendo la parte de las políticas publicas, de manera más importante”, comentó.

Destacó que pese a que hay otras figuras similares en el país, no existe ninguna identifica, pues hay entidades como Zacatecas donde ésta les obliga a postular a algún migrante dentro de sus candidaturas, pero solo son votadas dentro del país.

“Es decir, son votados dentro de la población residente en el estado de Zacatecas y por eso no es una figura exactamente igual a lo que se está proponiendo para la Ciudad de México. La capital se pone a la vanguardia, de repente se van a hacer visibles algunos liderazgos que viven en comunidades chilangas fuera del país y llegarán a la boleta electoral”, resaltó.

También lee: IECM lanza convocatoria para elección 2021.

Confió que con la figura de diputado migrante, la gente que vive en el extranjero tendrá más seguridad, pues “no es lo mismo votar por alguien que abandere tus propias causas, que conoce tus problemas, que los ha vivido, a votar por alguien que por mucha sensibilidad que tenga viva en la Colonia del Valle o en la Ciudad de México y por lo tanto, le quedan más lejos los problemas de las comunidades en el extranjero”.

Asimismo, destacó que la votación del extranjero irá en aumento debido a que los capitalinos son el grupo poblacional en el extranjero que participa más que otras entidades.

“A pesar de que no somos la entidad federativa con mayor migración, los chilangos son los que tienen mayor taza de votación, tan solo en la elección pasada tuvieron una tasa de participación 7 veces más alta de promedio nacional”, dijo.

Explicó que de los 500 mil capitalinos que residen en el extranjero, 20 mil votaron en las elecciones de 2018, lo que representó el 20% de los 100 mil votos que se obtuvieron a nivel nacional.

foa