Alistan reestructura al IECM tras reformas aprobadas por el Congreso CDMX

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tendrá que reestructurarse antes del 1 de septiembre, por lo que esta semana aprobará la creación de un Comité Técnico, en donde participen todos los consejeros y secretarios técnicos, además de especialistas, para planear la reestructuración que tendrá el órgano electoral local tras la reforma aprobada por el Congreso capitalino.

Lo anterior lo adelantó la presidente del organismo, Patricia Avendaño, quien detalló que se buscará el apoyo de especialistas en materia de reorganización y reingeniería de procesos administrativos para reformular la organización del Instituto.

“Todas y todos vamos a formar parte de este comité técnico que en principio se está proponiendo que alguno de mis colegas lo presida para que todos tengamos intervención de cómo se va a perfilar la nueva estructura del Instituto y cómo lo vamos a manejar”, apuntó.



No adelantó si serán más de 100 plazas las que se eliminen del Instituto, pues para esto se creará el Comité Técnico para realizar esta reformulación y análisis.

“En estos momentos yo no podría aventurar un número determinado de personas (que se despedirán) porque inclusive estas personas que están involucradas en estas áreas afectadas por la reforma, son personas con una alta especialización por lo que es probable que se les pida que permanezcan en la otra estructura, por eso siempre he dicho que no se puede hablar de un 100% del personal que se va y un 100% del personal que se queda”, apuntó Patricia Avendaño.

Confió en que este Comité Técnico se instale a la brevedad porque “los tiempos nos están corriendo con mucha celeridad”.

Recordó que a más tardar el 1 de septiembre, el IECM ya debió de haber adecuado su estructura orgánica y funcional, sujetándose a los principios constitucionales de racionalidad, austeridad, economía, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, previendo un modelo de organización compacto que garantice el debido ejercicio y la probidad en la función pública.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

lr/rdmd