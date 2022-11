Alcaldesa morenista de Chicoloapan niega nexos con La Familia Michoacana

Chicoloapan, Méx.- La alcaldesa morenista de Chicoloapan, Nancy Gómez, rechazó que tenga relación con algún cartel del narcotráfico desde que asumió el gobierno local en la administración 2018-2021 y durante su segundo periodo que inició el 1 de enero del presente año, luego de que ganó su reelección.

“Niego totalmente cualquier tipo de vínculo, relación laboral, amistosa, afectiva, administrativa con cualquier tipo de organización delictiva”, afirmó.

En conferencia de prensa realizada la tarde de este jueves, la edil expuso que en redes sociales y en algunos medios se dio a conocer hace unos días que tendría alguna relación con Bryan “N”, alias “El Panqué”, supuesto jefe de plaza en Chicoloapan de una organización delictiva con orígenes en el estado de Michoacán, quien fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado.

Además, en las denuncias virtuales se involucró a uno de sus hermanos con La Familia Michoacana.

“Yo no reconozco nada y tampoco desmiento nada, quiero hablar directamente que yo no soy responsable por el actuar que tenga alguna persona que tenga algún vínculo afectivo, yo quiero decir que en mi gobierno existe cero impunidad, no hay tolerancia, no hay corrupción a ningún grupo delictivo”.

Si sus familiares están relacionados que se hagan responsables, dice alcaldesa

Nancy Gómez dio a conocer que si algún familiar está relacionado con algún tema delictivo que le caiga todo el peso de la ley y que se haga responsable de su actuar.

En caso de que sea requerida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México está dispuesta a colaborar, pero hasta ahora no ha sido notificada de que exista alguna investigación relacionada por su presunta vinculación con un cártel del narcotráfico.

“No hay alguna situación hacia mi persona y si hay algún tipo de imputación hacia otra persona que esté cercana a mi familiar o fraternal o amistosamente, pues entonces es una responsabilidad que yo no cargo y que no me corresponde”, expresó.

La alcaldesa morenista reconoció que en Chicoloapan hay presencia de grupos delincuenciales, como en la mayoría de los municipios del Estado de México y esa información ha sido compartida con la fiscalía mexiquense.

“El Panqué” era un objetivo para la fiscalía mexiquense, pues al parecer es integrante de La Familia Michoacana y generador de violencia en Chicoloapan, presumiblemente se dedicaba a extorsionar a transportistas en la región, así como al homicidio y otras actividades delictivas.

Los hechos por los cuales fue vinculado a proceso ocurrieron el 11 de enero de 2021 cuando en complicidad de dos individuos más habría participado en el homicidio de un hombre en la avenida Real de Minas, en la colonia Real de Costitlán, en Chicoloapan.

En redes sociales se difundieron videos en los que supuestamente aparece el hermano de la edil, con integrantes de la organización delictiva, pero afirmó que las calles donde se grabaron no son dé Chicoloapan, sino de otro municipio vecino y si estaría involucrado su familiar él tendría que responder por esos señalamientos porque no es portavoz de nadie.



axl