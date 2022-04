Alcalde de Neza denuncia que en evento de Alfredo del Mazo le negaron el acceso a su equipo

Nezahualcóyotl, Méx.- El alcalde morenista de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, denunció que personal del gobierno del Estado de México le negó el acceso a integrantes de su equipo de trabajo al evento que encabezó el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, en el estacionamiento del estadio de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), por lo que el edil tampoco ingresó.

Cerqueda contó en sus redes sociales que fue invitado al evento del mandatario, quien entregaría tarjetas rosas a mujeres, pero al intentar entrar con tres de sus compañeros, personal del logística le dijo que no podían estar en el evento.

El alcalde estuvo de acuerdo siempre y cuando permanecieran en el automóvil adentro del estacionamiento y no en la calle, como ellos querían, pero los funcionarios estatales se negaron.

Esperaron unos minutos, pero les reiteraron que no podían ingresar, por lo que decidió no participar en el evento en solidaridad con su equipo de trabajo, “pues no es posible que se les dé ese trato no sólo a ellos, sino a cualquier ciudadano que quiera participar en un evento de este tipo”.

Adolfo Cerqueda afirmó que no fue un capricho querer ingresar con su equipo, sino fue por respeto a las personas que lo acompañaban, “pues si esto hacen con personas que fueron invitadas a un evento oficial qué harán con aquellas que no lo son”, se preguntó.

Lamentó no poder acompañar al gobernador mexiquense, pues tenía que reiterarle diversos temas que afectan a Nezahualcóyotl, como la drástica reducción de recursos asignados al municipio, la autorización de recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) para el ejercicio 2022 para el mantenimiento de vialidades en el municipio.

Además de la rehabilitación de mercados públicos, el saneamiento financiero y recuperación de espacios públicos, entre otros; la autorización de recursos estatales del Fondo de Aportaciones de la Infraestructura Social (FISE) del ejercicio 2022 para la ejecución de obras en esta localidad, así como la donación de inmuebles para la construcción de dos hospitales, uno en la zona centro y otro en la zona norte y de una Escuela de nivel superior del Instituto Politécnico Nacional y la gestión de recursos para la su construcción, equipamiento y funcionamiento.



apr/rmlgv